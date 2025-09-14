Трамп відмовляється від санкцій проти Росії: у NYT назвали головну причину

Президент США Дональд Трамп не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії через висування нереалістичних умов для європейських держав.

Трамп виставив союзникам по НАТО нереалістичні умови для введення санкцій проти РФ

Туреччина та Угорщина навряд підуть на припинення закупівель енергоносіїв з Росії

Президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не вводитиме нових санкцій проти Росії, оскільки частина європейських держав не погоджується виконати його ключові умови. Про це повідомляє The New York Times.

Видання нагадує, що в суботу Трамп заявив, що готовий запровадити санкції лише за умови, якщо всі країни-члени НАТО приєднаються до цього рішення, повністю відмовляться від купівлі російської нафти та введуть високі мита на Китай.

Водночас жодний із цих кроків, які він назвав необхідними для припинення війни, зокрема переговори між Путіним і Володимиром Зеленським, досі не реалізований і навряд чи відбудеться найближчим часом.

Тим часом Росія продовжує випробовувати оборону НАТО: у середу вранці польські та натовські сили збили російські безпілотники, що глибоко проникли в повітряний простір Польщі, викликавши занепокоєння в європейських столицях. Попри це, Трамп розкритикував НАТО, назвавши його недостатньо дієвим у протидії Москві. Десять днів тому Пентагон підтвердив намір згорнути програму з підготовки та підтримки сил НАТО в країнах Балтії, які межують із Росією.

"Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії", — написав Трамп у Truth Social.

На початку місяця Дональд Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх скоротити закупівлі російської нафти.

Однак ця вимога практично нереалістична, і сам Трамп із радниками це розуміють. Найбільшими покупцями російської нафти залишаються Угорщина та Туреччина — країни з авторитарними лідерами, до яких Трамп ставиться прихильно, і вони навряд чи відмовляться від імпорту. Хоча більшість європейських держав уже значно знизили обсяги закупівель, деякі все ще залежать від російського газу, яких Трамп у своїх заявах навіть не згадав.

Попри численні погрози вжити заходів проти Москви, Трамп залишає для себе можливість відступити від цих планів.

Чи введе Трамп нові санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, насправді Дональд Трамп офіційно не заявляв про економічну війну проти Росії та не висував жодних прямих погроз. Його слова прозвучали у розмові з журналістами радше як роздуми про можливі дії США у випадку, якщо не вдасться зупинити війну. Тому мова йде більше про інтерпретацію, ніж про реальний сигнал, адже офіційних рішень чи заяв щодо санкцій проти РФ наразі немає. Про це зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Додатковим підтвердженням цього є слова міністра фінансів США Скотта Бессента, який пояснив, що Вашингтон не може конфіскувати заморожені російські активи, оскільки вони залишаються частиною переговорного процесу з Москвою.

Водночас політика Трампа виглядає суперечливою, адже з одного боку, він продовжив на рік санкції, запроваджені ще адміністрацією Байдена, та частково обмежив діяльність російських фінансових структур, а з іншого — пішов на певні поступки. Зокрема, частково було знято обмеження з компанії "Росатом".

"Загалом я не думаю, що Трамп застосує економічні санкції проти Росії. Звісно, якщо війна не зупиниться, він буде змушений щось робити, але навряд чи можна говорити про рішучі кроки. І будь-які повідомлення про тиск на Росію в умовах, коли Стів Віткофф всюди розповідає про те, як Путін начебто хоче миру, виглядають дурницями", - резюмує аналітик.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити проти Росії "жорсткі санкції".

Як пише Politico з посиланням на чиновників і дипломатів, європейським лідерам вдалося переконати Трампа, що російський президент Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України. Для цього до Вашингтона відправили спеціальну високопоставлену делегацію ЄС.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що Вашингтон готовий співпрацювати з європейськими партнерами у введенні нових санкцій проти держав, які продовжують закуповувати російську нафту.

