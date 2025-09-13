Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

Руслана Заклінська
13 вересня 2025, 18:37
723
Президент спростував російські наративи про нібито швидке просування окупантів на сході країни.
'За три місяці окупують схід': Зеленський зробив важливу заяву про фронт
Зеленський прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 47 окрема механізована бригада, Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Росіянам не вдасться навіть за роки окупувати схід України
  • Україна готова до зустрічі з Путіним й Трампом
  • Санкції потрібно ввести проти компаній, які продовжують постачати деталі до Росії

Незважаючи на складну ситуацію на полі бою, Україна контролює фронт. Численні російські наративи про швидке просування окупантів є дезінформацією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо поля бою ситуація непроста. Вона ускладнюється кількістю ворога, кількістю дронів, змін технологій: сьогодні одні дрони – працює один РЕБ, завтра змінюються дрони, змінюються двигуни – працюють інші лінії і РЕБ. Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт", - наголосив він.

відео дня

Зеленський спростував закиди щодо нібито швидкого просування Росії на сході. За його словами, найсильніше угруповання ворога – на сході, але окупанти перебувають в дуже складних умовах.

"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою... Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", - зазначив глава держави.

Російські дрони над Польщею

Президент також прокоментував наліт російських дронів на Польщу. Він заявив, що НАТО не провалилося: "Всюди, де є НАТО, війни немає". Водночас Зеленський підкреслив необхідність сильної відповіді на такі сигнали, навіть якщо Україна не є членом Альянсу.

"Наприклад, надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку. Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить – не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну", - додав він.

Санкції проти Росії

Зеленський наголосив, що санкції потрібно накладати на будь-які компанії, що постачають Росії складові ракет, ракетоносіїв, дрони, артилерію, гвинтокрили та верстати, які використовуються у війні. Президент підкреслив, що такі заходи стосуються не лише Китаю, а й інших азійських та європейських країн.

"Можна зупинити їх на відстані. Таке цифрове забезпечення. Воно так працює", - сказав він.

Глава держави нагадав, що для знищення 800 "шахедів" потрібно 1600 інтерсепторів, вартість кожного з яких становить близько 3 тисяч євро. За його словами, щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800, треба дзеркально відповідати.

"У нас є свої далекобійні можливості – у нас не вистачає грошей. Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", - наголосив Зеленський.

Зустріч з Путіним

Президент України також заявив, що США можуть підштовхнути лідера Росії Володимира Путіна до діалогу. Київ готовий до зустрічі лідерів у будь-якому форматі.

"Головне – зупинити вбивства. Ми готові до пропозиції президента Трампа: тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди", - підкреслив Зеленський.

Чому Путін так хоче окупувати Донбас

Військово-політичний аналітик і співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія прагне захопити Донбас не через "русскій мір" чи російськомовне населення, а виключно заради контролю над корисними копалинами.

"Запеклі бої в Покровському районі були пов'язані насамперед зі спробами росіян взяти під контроль родовища корисних копалин. У населеному пункті Шевченко - найбільші поклади літію в Європі, а в Котлиному - найбільше серед європейських країн родовище коксівного вугілля. Без цих ресурсів українська металургія зіткнеться з серйозними проблемами. За оцінками фахівців, якщо росіяни окупують Покровськ, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 млн до 2,5 млн тонн на рік. А це загроза соціальної напруженості насамперед на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей", - пояснив експерт.

Снєгирьов також зазначив, що Росія націлена на Слов’янськ через великі поклади сланцевого газу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Українські захисники продовжують відкидати ворога на сході, відновлюючи контроль над окупованими територіями.

Згодом стало відомо, що під час операції підрозділи 425-го полку "Скала" розгромили ворога, взяли полонених і відновили контроль над населеним пунктом.

Крім цього, аналітики DeepState повідомили про нібито просочення росіян у Куп'янськ, але керівник МВА Андрій Канашевич спростував цю інформацію. За його словами, місто та Куп’янська громада повністю під контролем українських військових, бої тривають лише на околицях.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план Путіна

19:55Війна
На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

18:50Україна
"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгим

Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгим

Останні новини

20:35

"Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

20:19

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

20:13

"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

19:55

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план ПутінаВідео

19:51

У Польщі зрізали хрест з української церкви: у посольстві України відреагували

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
19:22

Як поєднувати прикраси: секрети стильних аксесуарів на кожен день

19:10

Зупинити Путіна можна лише одним рішеннямПогляд

18:55

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипиВідео

18:53

Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

Реклама
18:50

На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

18:37

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:27

Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

18:01

Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україні

17:52

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

17:46

Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

17:39

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

17:13

Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

16:55

Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

16:49

Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

16:40

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

Реклама
16:15

Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

15:19

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

14:56

Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

14:53

Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

14:46

Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

14:35

Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

14:27

"Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

14:24

Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

13:55

Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

13:53

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

13:50

Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

13:46

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причинаВідео

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

Реклама
12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

12:05

Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

11:57

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

11:52

Як правильно обрізати виноград, щоб він родив: проста схема для початківцівВідео

11:32

Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

11:31

Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

11:26

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти