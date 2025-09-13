'За три місяці окупують схід': Зеленський зробив важливу заяву про фронт

Президент спростував російські наративи про нібито швидке просування окупантів на сході країни.

https://glavred.net/war/cherez-tri-mesyaca-okkupiruyut-vostok-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-fronte-i-vstreche-s-putinym-10697816.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 47 окрема механізована бригада, Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Росіянам не вдасться навіть за роки окупувати схід України

Україна готова до зустрічі з Путіним й Трампом

Санкції потрібно ввести проти компаній, які продовжують постачати деталі до Росії

Незважаючи на складну ситуацію на полі бою, Україна контролює фронт. Численні російські наративи про швидке просування окупантів є дезінформацією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо поля бою ситуація непроста. Вона ускладнюється кількістю ворога, кількістю дронів, змін технологій: сьогодні одні дрони – працює один РЕБ, завтра змінюються дрони, змінюються двигуни – працюють інші лінії і РЕБ. Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт", - наголосив він.

відео дня

Зеленський спростував закиди щодо нібито швидкого просування Росії на сході. За його словами, найсильніше угруповання ворога – на сході, але окупанти перебувають в дуже складних умовах.

"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою... Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", - зазначив глава держави.

Російські дрони над Польщею

Президент також прокоментував наліт російських дронів на Польщу. Він заявив, що НАТО не провалилося: "Всюди, де є НАТО, війни немає". Водночас Зеленський підкреслив необхідність сильної відповіді на такі сигнали, навіть якщо Україна не є членом Альянсу.

"Наприклад, надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку. Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить – не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну", - додав він.

Санкції проти Росії

Зеленський наголосив, що санкції потрібно накладати на будь-які компанії, що постачають Росії складові ракет, ракетоносіїв, дрони, артилерію, гвинтокрили та верстати, які використовуються у війні. Президент підкреслив, що такі заходи стосуються не лише Китаю, а й інших азійських та європейських країн.

"Можна зупинити їх на відстані. Таке цифрове забезпечення. Воно так працює", - сказав він.

Глава держави нагадав, що для знищення 800 "шахедів" потрібно 1600 інтерсепторів, вартість кожного з яких становить близько 3 тисяч євро. За його словами, щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800, треба дзеркально відповідати.

"У нас є свої далекобійні можливості – у нас не вистачає грошей. Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", - наголосив Зеленський.

Зустріч з Путіним

Президент України також заявив, що США можуть підштовхнути лідера Росії Володимира Путіна до діалогу. Київ готовий до зустрічі лідерів у будь-якому форматі.

"Головне – зупинити вбивства. Ми готові до пропозиції президента Трампа: тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди", - підкреслив Зеленський.

Чому Путін так хоче окупувати Донбас

Військово-політичний аналітик і співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія прагне захопити Донбас не через "русскій мір" чи російськомовне населення, а виключно заради контролю над корисними копалинами.

"Запеклі бої в Покровському районі були пов'язані насамперед зі спробами росіян взяти під контроль родовища корисних копалин. У населеному пункті Шевченко - найбільші поклади літію в Європі, а в Котлиному - найбільше серед європейських країн родовище коксівного вугілля. Без цих ресурсів українська металургія зіткнеться з серйозними проблемами. За оцінками фахівців, якщо росіяни окупують Покровськ, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 млн до 2,5 млн тонн на рік. А це загроза соціальної напруженості насамперед на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей", - пояснив експерт.

Снєгирьов також зазначив, що Росія націлена на Слов’янськ через великі поклади сланцевого газу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Українські захисники продовжують відкидати ворога на сході, відновлюючи контроль над окупованими територіями.

Згодом стало відомо, що під час операції підрозділи 425-го полку "Скала" розгромили ворога, взяли полонених і відновили контроль над населеним пунктом.

Крім цього, аналітики DeepState повідомили про нібито просочення росіян у Куп'янськ, але керівник МВА Андрій Канашевич спростував цю інформацію. За його словами, місто та Куп’янська громада повністю під контролем українських військових, бої тривають лише на околицях.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред