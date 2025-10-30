У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

Громади створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об'єктів у разі тривалих відключень.

https://glavred.net/ukraine/v-kvartirah-ukraincev-nachalo-poyavlyatsya-teplo-u-kogo-uzhe-est-otoplenie-10710929.html Посилання скопійоване

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

Усі об'єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення

В Україні триває поступове підключення соціальних об'єктів і житлового фонду до систем теплопостачання, і наразі з опаленням уже понад 62% споживачів. Про це заявив в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Анатолій Замулко в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, особливу увагу цього року приділяли готовності об'єктів теплопостачання до можливих відключень електроенергії.

відео дня

"Питання резервного живлення постало гостро ще минулого року. Завдяки гуманітарній допомозі та підтримці донорів ми отримали значну кількість генераторів, які розподілені між об'єктами теплової генерації та соціальними установами", - зазначив Замулко.

Крім того, громади створюють запаси палива для підтримання роботи теплопостачальних об'єктів у разі тривалих відключень.

"Можемо констатувати, що практично всі об'єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення. Це дає певну надію на те, що навіть у разі глобальних обмежень система зможе витримати навантаження", - наголосив голова Держенергонагляду.

Він запевнив, що більшості регіонів, незважаючи на складнощі, вдалося підготуватися до зими вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов'язки з підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію та випробування своїх мереж.

Держенергонагляд постійно контролював процес випробувань і технічних замін в обладнанні. Під час перевірок інспекторами відомства виявлено близько 3,5 тисячі зауважень до стану енергооб'єктів, переважну більшість з яких уже усунуто.

Щодо контролю за дотриманням графіків відключень електроенергії Замулко також зауважив, що проблема забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами, яка гостро стояла минулої зими, є актуальною і зараз.

"Сьогодні спільно з операторами систем розподілу (ОСР) працюємо над вирівнюванням ситуації. На жаль, не можемо повністю усунути технічні обмеження мереж, але там, де можливо, впливаємо на процес і зобов'язуємо ОСР дотримуватися графіків", - пояснив голова інспекції.

За його словами, Держенергонагляд постійно контролює дотримання графіків і вимагає від ОСР чіткої роботи з населенням.

Інфографіка: Главред

Якою може бути ситуація з газом та опаленням

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не виключає, що на українців можуть чекати відключення газу.

За його словами, теплокомуненерго також будуть обмежувати теплопостачання багатоквартирних будинків до мінімуму.

"І людям доведеться не просто вдягати светр, як радили, а, можливо, ще й шубу вдома", - наголосив він.

Опалення - останні новини України

Як повідомляв Главред, глава Укренерго Віталій Зайченко 21 жовтня говорив, що вже протягом десяти днів тепло має з'явитися в будинках по всій Україні.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що через критичну нестачу газу в Україні все частіше лунають заклики до відтермінування початку опалювального сезону.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що в Кривому Розі можливі перебої з теплопостачанням навіть без атак з боку Росії. До групи ризику він відніс також Суми, Харків, Миколаїв та Одесу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред