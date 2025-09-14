"Давно настав час": соратник Трампа назвав умову нових санкцій проти РФ

Конгрес не може діяти в рамках власної ініціативи, сказав Майк Джонсон.

https://glavred.net/world/vremena-davno-nazreli-soratnik-trampa-nazval-uslovie-novyh-sankciy-protiv-rf-10698044.html Посилання скопійоване

Конгрес не ухвалить санкції проти Росії без згоди Трампа - Джонсон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Конгрес США готовий до санкцій проти Росії

Конгрес не може ухвалити рішення без узгодження з Трампом

Давно настав час запровадити нові санкції проти країни-окупанта Росії. Утім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

"Санкції проти Росії давно назріли"

Ведучий CBS News згадав слова сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який заявив про готовність Конгресу ухвалити дуже жорсткі санкції проти Росії. Така заява прозвучала після вторгнення російських дронів у Польщу.

відео дня

Крім того, Грем підтримав ініціативу Трампа про 100% мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. Заходи мають змусити Росію закінчити війну проти України.

У зв'язку з цим у Джонсона запитали, яка його позиція. Він відповів, що санкції проти РФ давно назріли.

"Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і я думаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. (Я вважаю, що) в Конгресі є великий інтерес до цього, тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити, і я особисто дуже хочу це зробити", - пояснив свою позицію глава нижньої палати американського парламенту.

"Ми підпорядковуємося головнокомандувачу"

За словами спікера Палати, Конгрес не може діяти без схвалення Трампа.

"Конгрес дійсно не може діяти за власною ініціативою, тому що... президент має підписати будь-який наш закон. Тож це має бути партнерство, але ми підпорядковуємося головнокомандувачу", - наголосив Майк Джонсон. Як працюють санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Що говорить експерт

Трамп не погрожував Путіну новими санкціями і не готовий застосувати додаткові обмеження щодо Росії, сказав Главреду керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок.

"Насправді Трамп не обіцяв економічної війни проти Росії і нічим їй не погрожував. Чітко й офіційно такої заяви не звучало, слова були сказані під час спілкування з журналістами в контексті того, що робитиме президент США, якщо не вдасться зупинити війну. Тому це більше інтерпретація, ніж його справжній сигнал, а про санкції проти Росії поки що й мови не йде", - вважає експерт.

За його словами, позицію Трампа підтверджують і в уряді США.

"На користь цього аргументу можна навести нещодавню заяву глави американського Мінфіну Скотта Бессента, який сказав, що США не можуть конфіскувати заморожені російські активи, тому що це одна зі складових переговорного процесу Вашингтона і Москви", - додав Клочок.

Санкції проти Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше закликав союзників вводити санкції проти всіх компаній, які постачають Росії компоненти для озброєнь.

"У нас є свої далекобійні можливості - у нас не вистачає грошей. Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", - додав глава держави.

Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, написали журналісти The New York Times. Для запуску обмежень проти РФ він вимагає від Європи повної відмови від російської нафти. У Брюсселі не бачать можливості для такого рішення.

У США вигадали, як обійти Трампа і запровадити санкції, написали в Politico. Ліндсі Грем пропонує проголосувати пакет із 500% митами разом із законопроектом про фінансування американського уряду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред