Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

Юрій Берендій
30 жовтня 2025, 19:50
147
Наразі немає передумов для швидкого завершення війни в Україні, а конфлікт може тривати довго та навіть розширитися на інші країни, вказує Тука.
Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни
Путін може оголосити завершення війни, названо сценарії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Тука:

  • Лише два фактори можуть змусити Путіна закінчити війну
  • Війна може тривати ще не один і не два роки

Війна Росії проти України далека від завершення. Станом на зараз не видно передумов ні для капітуляції, ні для замороження конфлікту. Про це в колонці для Главреда розповів колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За словами Туки, змусити Путіна завершити війну можуть лише певні фактори. Перший — досягнення ним власних цілей, другий — виснаження або Росії, або України.

відео дня

У першому випадку можливе заморожування війни вздовж лінії фронту, у другому — капітуляція України. Теоретично обидві сторони можуть виснажитися одночасно, проте наразі немає передумов для реалізації жодного з цих сценаріїв у найближчому майбутньому.

"Тому війна триватиме ще довго – не рік і не два. Більш того, війна може розкручуватися, причому цілком імовірні два варіанти: у війну будуть втягуватися інші країни, і війна може вийти за межі України і перекинутися на території інших держав", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме й після завершення цього року, а Росія матиме ресурси для ведення бойових дій щонайменше до літа 2026-го. Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

На його думку, активна фаза бойових дій може завершитися приблизно в середині наступного року. Водночас, хоч і існує певна можливість досягнення перемир’я вже цьогоріч, вона залишається вкрай низькою.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як зазначає The Telegraph, зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном може стати вирішальним етапом у його спробах припинити війну в Україні, адже російська військова кампанія значною мірою залежить від підтримки Китаю. Розрив "партнерства без кордонів" між Москвою та Пекіном є одним із ключових завдань адміністрації Трампа.

Президент США Дональд Трамп уже провів розмову із Сі Цзіньпіном, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні та домовилися спільно працювати над її врегулюванням.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Георгій Тука Володимир Путін мирне врегулювання мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:55Фронт
Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

19:04Україна
У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

Останні новини

20:41

Улюблені тако за абсолютно новим рецептом: начинка просто топ

20:34

Про втрату кольору можна забути: секрет прання, який врятує чорні джинсиВідео

20:29

Як не можна обрізати виноград: помилки, через які втрачають урожай

20:04

Чому смартфон Xiaomi швидко розряджається: просте вирішення проблеми

19:55

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
19:50

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

19:39

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

19:28

Складна головоломка на IQ: тільки щасливчики знайдуть заховану літеру "О"

19:10

Переговори Трампа та Сі: чому Україна відкладена на потімПогляд

Реклама
19:04

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

18:36

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:29

Штраф 7 тисяч євро: чому в Німеччині карають за TikTok та авто під будинкомВідео

18:17

Впоратись зможе не кожен: задача з ПДР на проїзд кругового перехрестяВідео

18:00

Медведєв почав лякати Бельгію "зброєю Судного дня" - "головному хулігану РФ" відповіли

17:29

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:24

Щоб не накликати біду: священник сказав, чи можна спати ногами до дверейВідео

17:23

Ціни підскочили вдвічі: в Україні стрімко подорожчали популярні овочі

17:08

"Маша та Ведмідь" можуть фінансувати РФ: Мінкульт підтримав санкції

17:06

Партнер родини Гетманцева працює з кадировцями над розвитком авіарейсів у Чечні — розслідування Соколової

16:49

У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

Реклама
16:39

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

16:29

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

16:23

Загроза тотального блекауту: експерт оцінив імовірність масових відключень

16:10

Україну накриває "бабине літо": де різко потепліє майже до +20

16:10

Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог

15:51

Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

15:50

"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

15:18

Молчанова Владислава Борисівна досьє

15:13

Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

15:11

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:09

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

15:09

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

14:49

Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

14:28

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

14:23

Чому не можна зливати каву в раковину: вчені попереджають про небезпеку

14:22

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

14:17

Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

Реклама
13:54

"Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

13:47

"Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

13:41

Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

13:36

Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

12:58

Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

12:51

Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

12:50

Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удариФото

12:33

"Уже пізно": військкор заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

12:28

"Старша донька запропонувала": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

12:19

Заряджається 160 секунд і служить десятки років: італійці створили супер-батарейку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти