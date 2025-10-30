Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

Наразі немає передумов для швидкого завершення війни в Україні, а конфлікт може тривати довго та навіть розширитися на інші країни, вказує Тука.

Путін може оголосити завершення війни, названо сценарії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Тука:

Лише два фактори можуть змусити Путіна закінчити війну

Війна може тривати ще не один і не два роки

Війна Росії проти України далека від завершення. Станом на зараз не видно передумов ні для капітуляції, ні для замороження конфлікту. Про це в колонці для Главреда розповів колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За словами Туки, змусити Путіна завершити війну можуть лише певні фактори. Перший — досягнення ним власних цілей, другий — виснаження або Росії, або України.

У першому випадку можливе заморожування війни вздовж лінії фронту, у другому — капітуляція України. Теоретично обидві сторони можуть виснажитися одночасно, проте наразі немає передумов для реалізації жодного з цих сценаріїв у найближчому майбутньому.

"Тому війна триватиме ще довго – не рік і не два. Більш того, війна може розкручуватися, причому цілком імовірні два варіанти: у війну будуть втягуватися інші країни, і війна може вийти за межі України і перекинутися на території інших держав", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме й після завершення цього року, а Росія матиме ресурси для ведення бойових дій щонайменше до літа 2026-го. Про це заявив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

На його думку, активна фаза бойових дій може завершитися приблизно в середині наступного року. Водночас, хоч і існує певна можливість досягнення перемир’я вже цьогоріч, вона залишається вкрай низькою.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні дрони. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як зазначає The Telegraph, зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном може стати вирішальним етапом у його спробах припинити війну в Україні, адже російська військова кампанія значною мірою залежить від підтримки Китаю. Розрив "партнерства без кордонів" між Москвою та Пекіном є одним із ключових завдань адміністрації Трампа.

Президент США Дональд Трамп уже провів розмову із Сі Цзіньпіном, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні та домовилися спільно працювати над її врегулюванням.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

