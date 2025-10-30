Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

Руслана Заклінська
30 жовтня 2025, 19:04оновлено 30 жовтня, 19:54
911
Максимальний обсяг обмежень очікується з 16:00 до 18:00.
Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня
Відключення світла 31 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • В усіх регіонах України 31 жовтня обмежуватимуть електроенергію
  • Графіки діятимуть з 00:00 до 24:00, максимальні обмеження - з 16:00 до 18:00
  • Обсяг обмежень - від 0,5 до 3 черг

У п'ятницю, 31 жовтня, у всіх регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

У компанії наголосили, що причиною обмежень стали наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак РФ на енергосистему України протягом жовтня.

відео дня

Для населення та промислових споживачів графіки відключень запроваджуватимуть з 00:00 до 24:00.

У різних регіонах країни обмеження електроенергії для побутових споживачів будуть в обсягах від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень очікується з 16:00 до 18:00.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - наголосили в Укренерго.

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду припустив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії. Він стверджує, що у пікові години українці можуть залишатися без світла до 20 годин на добу.

За його словами, минулого року взимку уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.

"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - сказав Корольчук.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 30 жовтня РФ здійснила атаку по Україні. Ворог застосовував крилаті ракети, балістику та ударні дрони. В багатьох областях прогриміли вибухи.

Росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України. Через пошкодження Укренерго запровадило графіки відключення електроенергії.

Як повідомляв Главред, в усіх регіонах України з 15:00 до 22:00 діяли графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг відключень - 1-2 черги.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

19:55Фронт
Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

19:04Україна
У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 30 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Тельцям - зрив планів, Близнюкам - удача

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет і Кинджалів

Останні новини

20:41

Улюблені тако за абсолютно новим рецептом: начинка просто топ

20:34

Про втрату кольору можна забути: секрет прання, який врятує чорні джинсиВідео

20:29

Як не можна обрізати виноград: помилки, через які втрачають урожай

20:04

Чому смартфон Xiaomi швидко розряджається: просте вирішення проблеми

19:55

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
19:50

Путін може оголосити завершення війни - названо дві умови та можливі терміни

19:39

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

19:28

Складна головоломка на IQ: тільки щасливчики знайдуть заховану літеру "О"

19:10

Переговори Трампа та Сі: чому Україна відкладена на потімПогляд

Реклама
19:04

Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

18:36

У Кременчуцькому ТЦК і СП сталася стрілянина, є поранені - що відомо

18:29

Штраф 7 тисяч євро: чому в Німеччині карають за TikTok та авто під будинкомВідео

18:17

Впоратись зможе не кожен: задача з ПДР на проїзд кругового перехрестяВідео

18:00

Медведєв почав лякати Бельгію "зброєю Судного дня" - "головному хулігану РФ" відповіли

17:29

В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

17:24

Щоб не накликати біду: священник сказав, чи можна спати ногами до дверейВідео

17:23

Ціни підскочили вдвічі: в Україні стрімко подорожчали популярні овочі

17:08

"Маша та Ведмідь" можуть фінансувати РФ: Мінкульт підтримав санкції

17:06

Партнер родини Гетманцева працює з кадировцями над розвитком авіарейсів у Чечні — розслідування Соколової

16:49

У квартирах українців почало з'являтися тепло: у кого вже є опалення

Реклама
16:39

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

16:29

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

16:23

Загроза тотального блекауту: експерт оцінив імовірність масових відключень

16:10

Україну накриває "бабине літо": де різко потепліє майже до +20

16:10

Путін віддав цинічний наказ про перемир'я на кількох напрямках - що задумав ворог

15:51

Захистіть себе від лиха на довгий час: що потрібно зробити у свято 31 жовтня

15:50

"Ніяких швів": Сумська зізналася, як змінювала свою зовнішність

15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

15:18

Молчанова Владислава Борисівна досьє

15:13

Пара купила столітній будинок і зірвала "джекпот": що було під килимом у коридорі

15:11

"Не вдається перехоплювати": Ігнат розкрив унікальність масованого удару РФ

15:09

Діані було всього 7 років: росіяни вбили маленьку дівчинку на ВінниччиніФото

15:09

"Це був мій останній шанс": Ломаченко розповів про причини завершення кар'єри

14:49

Зовсім не суржик: звідки насправді в українській мові з’явилося "шо"Відео

14:28

"Я бігав від нього": Melovin заявив про переслідування з боку депутата

14:23

Чому не можна зливати каву в раковину: вчені попереджають про небезпеку

14:22

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

14:17

Разом з українським прапором: Шевченко звернувся до старшого сина

Реклама
13:54

"Ситуація складна": Сирський про "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську

13:47

"Без мінусів": українцям сказали, якою буде погода в останній день жовтня

13:41

Чи можна християнам відзначати Геловін: що про це думає церква

13:36

Григорій Бакланов попався з новою обраницею - який вона має вигляд

12:58

Удар по Кремлю і блекаут у Москві: Тука про цілі для далекобійних засобів ЗСУ

12:51

Обрав через вроду: учасниця "Холостяка" розкрила фіналісток шоу

12:50

Понад 700 повітряних цілей: нові подробиці про цинічні удариФото

12:33

"Уже пізно": військкор заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

12:28

"Старша донька запропонувала": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

12:19

Заряджається 160 секунд і служить десятки років: італійці створили супер-батарейку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти