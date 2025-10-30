Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

Головне:
- В усіх регіонах України 31 жовтня обмежуватимуть електроенергію
- Графіки діятимуть з 00:00 до 24:00, максимальні обмеження - з 16:00 до 18:00
- Обсяг обмежень - від 0,5 до 3 черг
У п'ятницю, 31 жовтня, у всіх регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.
У компанії наголосили, що причиною обмежень стали наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак РФ на енергосистему України протягом жовтня.
Для населення та промислових споживачів графіки відключень запроваджуватимуть з 00:00 до 24:00.
У різних регіонах країни обмеження електроенергії для побутових споживачів будуть в обсягах від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень очікується з 16:00 до 18:00.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - наголосили в Укренерго.
Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду припустив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії. Він стверджує, що у пікові години українці можуть залишатися без світла до 20 годин на добу.
За його словами, минулого року взимку уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.
"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - сказав Корольчук.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, вранці 30 жовтня РФ здійснила атаку по Україні. Ворог застосовував крилаті ракети, балістику та ударні дрони. В багатьох областях прогриміли вибухи.
Росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України. Через пошкодження Укренерго запровадило графіки відключення електроенергії.
Як повідомляв Главред, в усіх регіонах України з 15:00 до 22:00 діяли графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг відключень - 1-2 черги.
Про компанію: Укренерго
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
