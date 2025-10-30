Цілодобові обмеження світла накриють Україну: графіки відключень на 31 жовтня

Максимальний обсяг обмежень очікується з 16:00 до 18:00.

https://glavred.net/ukraine/svet-ukraincam-budut-vyklyuchat-vse-sutki-grafiki-otklyucheniy-na-31-oktyabrya-10710965.html Посилання скопійоване

Відключення світла 31 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

В усіх регіонах України 31 жовтня обмежуватимуть електроенергію

Графіки діятимуть з 00:00 до 24:00, максимальні обмеження - з 16:00 до 18:00

Обсяг обмежень - від 0,5 до 3 черг

У п'ятницю, 31 жовтня, у всіх регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

У компанії наголосили, що причиною обмежень стали наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак РФ на енергосистему України протягом жовтня.

відео дня

Для населення та промислових споживачів графіки відключень запроваджуватимуть з 00:00 до 24:00.

У різних регіонах країни обмеження електроенергії для побутових споживачів будуть в обсягах від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень очікується з 16:00 до 18:00.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - наголосили в Укренерго.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду припустив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії. Він стверджує, що у пікові години українці можуть залишатися без світла до 20 годин на добу.

За його словами, минулого року взимку уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.

"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - сказав Корольчук.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 30 жовтня РФ здійснила атаку по Україні. Ворог застосовував крилаті ракети, балістику та ударні дрони. В багатьох областях прогриміли вибухи.

Росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України. Через пошкодження Укренерго запровадило графіки відключення електроенергії.

Як повідомляв Главред, в усіх регіонах України з 15:00 до 22:00 діяли графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг відключень - 1-2 черги.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред