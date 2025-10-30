У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Окремі групи ворога намагаються проникати в місто та накопичувати сили.

https://glavred.net/front/v-pokrovske-slozhnaya-situaciya-v-vsu-priznalis-zablokirovany-li-ukrainskie-voyska-10710980.html Посилання скопійоване

ЗСУ спростували фейки РФ про "блокаду" / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 41 ОМБр

Головне:

Заяви РФ про нібито блокування ЗСУ у Покровську неправдиві

РФ посилює тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію

Окремі групи РФ проникають у місто, але ЗСУ знищують їх

Заяви російських пропагандистів про нібито "блокування" Сил оборони України у Покровську не відповідають дійсності. Проте ситуація у місті залишається складною. Про це повідомило Угруповання військ "Схід".

За даними українських військових, російська армія посилює тиск у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Окремі групи ворожої піхоти намагаються проникати в місто, переміщуватися та накопичувати сили у населеному пункті.

відео дня

"У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем", - наголосили в Угрупованні військ "Схід".

За минулу добу, 29 жовтня, військовослужбовці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ знищили безпосередньо у Покровську 13 окупантів. Четверо російських окупантів були ліквідовані біля стели на в’їзді до міста.

Також в Укгрупованні наголосили, що попри активність ворожих FPV-дронів, логістичні шляхи до Покровська залишаються відкритими. Доставка боєприпасів і ресурсів ускладнена, проте не переривається.

"Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони України продовжують зачистку Покровська від російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відбувається у Покровську - думка експерта

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найнапруженіших на фронті. Частини противника вже присутні в межах міста й діють невеликими мобільними групами.

"Залізниця розділяє Покровськ - менша частина це північна, і трохи більша - південна. У південній частині ворог пересувається, там постійно тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, на жаль, і там також тривають постійні сутички. Ворог переміщується по місту, не скрізь він закріпився, але ми чудово розуміємо, що якщо він там присутній, то і закріпиться скоро", - пояснив Попович.

За його словами, існує реальна загроза обходу Покровська з півночі, що може створити критичну ситуацію для українських військ. Попович зазначає, що успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку можуть стримати цю загрозу, але якщо росіяни просунуться від Родинського на Гришине, тоді українським силам, ймовірно, доведеться залишати Покровськ.

Ситуація у Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, Покровськ опинився під прямою загрозою оточення. За даними DeepState, російські війська просунулися в житлові квартали, у місті вже близько 250 окупантів.

Для оточення Покровська РФ стягнула близько 11 тисяч військових. У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ ворог накопичив до 100 танків, 260 броньованих машин та 160 артсистем. Окремі групи ворога намагаються просунутися на північний захід і північ міста.

Крім цього, військовий експерт Кирило Сазонов прогнозує, що найближчими місяцями бої за Покровськ і Мирноград будуть одними з найзапекліших на Донеччині. Росія перекинула до Покровська близько 10 тис. підготовлених військових.

Читайте також:

Про джерело: Угруповання військ "Схід" Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред