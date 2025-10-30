Рус
В Україні офіційно продовжили мобілізацію та воєнний стан - на який строк

Юрій Берендій
30 жовтня 2025, 17:29
Президент Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.
В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан / Колаж: Главред, фото: t. me_V_Zelenskiy_official

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Україні продовжили термін дії мобілізації та воєнного стану
  • Зеленський підписав відповідні закони

Ввечері, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та дії правового режиму воєнного стану ще на 90 днів. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Президент України підписав закони, які продовжують дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року. Відповідні документи №14128 і №14129 з підписом глави держави вже оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Йдеться про закон №4643-IX, що затверджує указ про продовження воєнного стану, та закон №4644-IX, який продовжує строк проведення загальної мобілізації.

"Відповідні рішення прийняті для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними польської прикордонної служби, протягом двох місяців після послаблення правил виїзду з України країну залишили майже 100 тисяч чоловіків призовного віку. Про це повідомляє The Telegraph.

Тим часом у Верховній Раді готують законодавчі зміни, які передбачатимуть арешт майна та банківських рахунків осіб, що ухиляються від служби або самовільно залишають військові частини. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та член комітету з нацбезпеки й оборони Руслан Горбенко.

Крім того, з 1 листопада територіальні центри комплектування більше не прийматимуть заяви на відстрочку від служби. Військовозобов’язані повинні подавати відповідні документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомив представник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація військове положение Володимир Зеленський мобілізація в армію
