Кадри Іскандерів у Калінінграді: у Держприкордонслужбі зробили заяву

Андрій Ганчук
14 вересня 2025, 18:23
У країни-окупанта Росії немає сил для повторного вторгнення з Білорусі, проте можливі провокації, сказав Андрій Демченко.
Завдання України - готуватися до будь-яких викликів і вчасно на них реагувати, - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 4-та ОТБр

Головне:

  • У Росії немає сил для повторного повномасштабного вторгнення з Білорусі
  • Росія може піти на провокації

Сил і засобів Росії в Білорусі недостатньо для того, щоб здійснити нове повномасштабне вторгнення в Україну. Утім, не можна виключати провокацій, як уже відбувалося з кадрами ОТРК Іскандер у Калінінграді. Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Провокації з боку Росії не виключені

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в будь-якому разі не можна виключати провокацій або інформаційного впливу з боку росіян.

"Навіть незважаючи на те, що російських сил на території Білорусі зараз недостатньо, щоб зробити якесь повторне повномасштабне вторгнення на територію України, але не можна виключати ані провокації, ані інформаційного впливу, як це, приміром, було зроблено щодо "Іскандерів" і тих кадрів, які поширила Росія", - пояснив Демченко.

Навіщо Росія поширила фото Іскандера

За його словами, кадри ОТРК Іскандер у Калінінграді, щоб показати свою силу та здійснити інформаційний вплив на європейські країни.

У чому завдання України

Речник ДПСУ акцентував увагу на тому, що завдання України - оцінювати те, що відбувається, і вчасно реагувати на ворожі дії.

"Наше завдання - оцінювати все, що відбувається на території Білорусі, щоб вчасно можна було відреагувати на будь-які дії, які можуть бути здійснені проти нашої держави", - підкреслив Андрій Демченко.

Що каже експерт

У зв'язку з інцидентом у Польщі союзники, ймовірно, розглядають можливість військового посилення України, сказав Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Тобто йдеться не лише про ППО для України, а й про далекобійні засоби, якими можна вразити місця виробництва, зберігання і запуску безпілотників або ракет. Тут уже також важлива майстерність комунікації. Це можна або робити абсолютно тихо, не оголошуючи публічно, або зробити Росії натяк, бо вона любить сигнали. Наприклад, коли говорили про удар РФ по Кабміну, то позиціонували це як "певний сигнал". Тут можна послати Росії сигнал, що її дії не залишаться без відповіді. Але не виносити це на рівень офіційних заяв, а передати це по лінії розвідслужб і спецслужб, як це досить часто практикується", - наголосив Мельник.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія фактично розширює війну проти України. Так глава держави прокоментував інцидент із російським дроном, який 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії.

Трамп, імовірно, не впроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки Європа не погоджується з його умовами, написали журналісти The New York Times. Як стверджує Трамп, Європа має повністю відмовитися від російської нафти і запровадити санкції з митами проти Китаю. Проте європейці відмовляються від таких кроків.

Трамп визнав, що переоцінив "готовність Путіна завершити війну", пише Axios. Згідно з даними ЗМІ, Трамп розповів про це своєму оточенню. Крім того, президент США тепер менш упевнений у своїх здібностях впливати на Путіна.

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

ДПСУ російські війська Андрій Демченко новини Білорусі війна Росії та України військові навчання Захід-2025
