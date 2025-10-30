Покровськ під тиском: нардеп зробив невтішний прогноз

Російські війська стягують резерви до Покровська та намагаються витіснити українські сили.

Окупанти використовують дрони, щоб перекрити логістику / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Росія нарощує сили та тисне на Сили оборони

Ворог намагається перекрити логістику й створити оточення

Ситуація в районі Покровська та навколишніх населених пунктів залишається критичною — російські війська продовжують зосереджувати сили та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України. Про це в ефірі "Radio NV" повідомив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Використання дронів та логістичне блокування

За його словами, окупанти активно використовують дрони, щоб перекрити логістичні маршрути та створити умови для оточення українських підрозділів у Покровську.

"Багато хто розумів, що з тими темпами й тими ресурсами, які задіюють росіяни безпосередньо на цьому напрямку, втрата Покровська — це давно було питання часу. І все, що ми робили, — це було питання того, щоб пригальмувати просування росіян", — зазначив Костенко.

Стратегічна мета Росії

Він наголосив, що з 2022 року російські окупанти не відмовилися від своєї стратегічної мети — повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах їхніх адміністративних кордонів.

"Тому це логічно, що ворог буде там тиснути. І при більшому ресурсі ворог потихеньку просувається... Але ворог просувається симетрично по цьому напрямку, намагаючись захопити цю територію", — додав народний депутат.

Костенко підкреслив, що українські військові роблять усе можливе, щоб стримати наступ РФ, однак наразі перевага залишається на боці противника.

"Пам’ятаєте отой контрнаступ, про який президент говорив нещодавно, що ми ведемо контрнаступ на Добропільському напрямку. Оцей контрнаступ мав пригальмувати просування ворога... Наскільки ми бачимо, цей контрнаступ не пройшов успішно, і ворог все-таки продовжує просуватись. Я думаю, що всі експерти розуміли, що Покровськ — це питання часу. Зараз бачимо, битва входить у таку заключну фазу", — сказав він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Він наголосив, що командуванню необхідно ухвалити "правильні рішення" щодо оборони в агломерації — управління вогнем, знищення якомога більшої кількості противника та недопущення оточення або залишення підрозділів у вразливих позиціях.

"Це щодо оборони правильної, щодо управління вогнем, знищення більшої кількості росіян. Ну і ні в якому разі не допустити оточення і залишення там наших підрозділів, якщо доведеться. Звичайно, потрібно зробити все, щоб не було оточення", — підкреслив Костенко.

Оцінка експерта

Військовий експерт Денис Попович оцінює ситуацію в Покровську як дуже напружену. За його словами, російські війська вже присутні в межах міста та діють невеликими мобільними групами.

"Залізниця розділяє Покровськ — менша частина це північна, трохи більша — південна. У південній частині ворог постійно пересувається, тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, там також постійно відбуваються бої. Ворог переміщується по місту, не скрізь він закріпився, але якщо він там присутній, то й закріпиться скоро", — пояснив Попович.

Експерт зазначає, що існує реальна загроза обходу Покровська з півночі, що може створити критичну ситуацію для українських військ. Він підкреслює, що успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку здатні стримати просування противника, але у разі наступу росіян від Родинського до Гришине українським силам, ймовірно, доведеться залишати місто.

"Якщо ворог просунеться цим маршрутом, ситуація стане критичною, і українські підрозділи можуть бути змушені залишити Покровськ", — додав Попович.

Ситуація у Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, Покровськ опинився під прямою загрозою оточення. За даними DeepState, російські війська просунулися в житлові квартали, у місті вже близько 250 окупантів.

Крім того, заяви російських пропагандистів про нібито "блокування" Сил оборони України у Покровську не відповідають дійсності. Проте ситуація у місті залишається складною.

Нагадаємо, що для оточення Покровська РФ стягнула близько 11 тисяч військових. У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ ворог накопичив до 100 танків, 260 броньованих машин та 160 артсистем. Окремі групи ворога намагаються просунутися на північний захід і північ міста.

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

