Українку з двома дітьми обікрали в Польщі, а їхні паспорти спалили

Сім'я українців якраз збиралася повертатися на батьківщину.
У польському місті Гура пограбувати 38-річну українку і двоє її синів 10 і 11-річного віку.
Інцидент стався рано вранці, коли вони вже збиралися повертатися в Україну, повідомляється на сайті місцевої поліції.
Жінка замовила таксі до залізничної станції і переносила речі в автомобіль з квартири. У цей момент до одного з дітей підбіг молодий чоловік, який намагався вирвати з рук хлопчика рюкзак. Зробити це йому не вдалося і він схопив поруч сумку і втік.
З'ясувалося, що саме в тій сумці були не тільки квитки на поїзд і їжа в дорогу, але гроші (2200 доларів США (81 218 грн) і 200 євро (7 689 грн)) і документи, зокрема довідки хлопчика, який лікується від онкологічної хвороби.
Відразу після цього жінка звернулася в поліцію. Правоохоронцям вдалося знайти злодія. Ним виявився 18-річний місцевий житель, який вже мав проблеми з законом.
Під час обшуку в його будинку знайшли і вилучили вкрадені гроші. Втім, зловмисник встиг спалити всі документи сім'ї. Потерпілій частково відновити втрачені документи допомогли правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.
Нагадаємо, у Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Вони поглумилися над дівчиною з інтервалом в кілька хвилин. Зараз чоловіки постали перед судом у Дюссельдорфі.
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