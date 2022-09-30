"Всіх уб'ємо, всіх пограбуємо": окупанти зізналися у військових злочинах після звернення Путіна

Окупанти зізналися у військових злочинах після звернення Путіна / скріншот

Після звернення диктатора Володимира Путіна до росіян пропагандисти осміліли.

Перебуваючи в Кремлі, воєнкор і боєць батальйону "Восток" Владлен Татарський вирішив показати всю сутність росіян у війні проти України.

"Все, всіх переможемо, всіх уб'ємо, всіх, кого треба пограбуємо, все буде, як ми любимо", - заявив пропагандист.

Пропагандист / скріншот

Нагадаємо, під час наступу російських окупантів і захоплення міста Ірпінь, що в Київській області, агресори вбили там 322 мирних жителя. А у Бучі від рук путінських солдатів загинули 458 мирних жителів.

Також повідомлялося, що Росія в боях на території України втратила дві третини 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії. У Генштабі Збройних сил України розповіли, що з 1800 військових з числа бригади цілими залишилися тільки 600 чоловік.

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