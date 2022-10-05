'Аушвіц 2022': у катівні на Харківщині окупанти виривали українцям золоті зуби і закопували живцем

До полонених українців окупанти застосовували протигаз з тліючою ганчіркою / Фото Facebook Сергій Болвінов

У селі Піски-Радьківські Харківської області слідчі знайшли катівню. Там російські окупанти знущалися з українців - місцевих жителів, бійців АТО та полонених із ЗСУ.

Жахливі кадри з катівні опублікував у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Сусіди постійно чули звідти крики. Слідчі знайшли жахливу катівню в с. Піски-Радьківські", - написав він.

За його словами, після деокупації Харківської області в поліцію надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а місцеві жителі дають свідчення.

"Після звільнення села Піски-Радьківські в поліцію звернулися місцеві жителі, які в підвалі одного з будинків утримували полонених - місцевих жителів, АТОвців і полонених із ЗСУ" - написав Болвінов.

На даний момент поліції точно відомо про тортури. Людей заживо закопували і викопували із землі, застосовували протигаз з тліючою ганчіркою.

Також правоохоронці виявили фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, який знаходився там.

Золоті зубні протези знайшли у катівнях на Харківщині / Фото Facebook Сергій Болвінов

Фото Facebook Сергій Болвінов

Поліції відомі дані військовослужбовців, з яких знущалися росіяни.

"Слідчі та прокурори працюють над встановленням всіх фактів, які сталися в цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного", - додав начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

Оприлюднена поліцією інформація шокує. Українці порівняли дії російських окупантів з військовими злочинами фашистської Німеччини:

Військові злочини армії РФ

Наприкінці вересня Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських загарбників, де вони знущалися з українуів – у селі Липці на деокупованій Харківщині.

Катівню окупанти облаштували в будівлі, де в той час розташовувалася так звана "народна міліція лнр". Загарбники застосовували до людей жорстокі тортури. Після цього в'язнів силою відвозили на територію РФ.

У Бучі Київської області окупанти зв'язували, ставили на коліна і вбивали місцевих жителів пострілом в голову. Катівню виявили в одній з будівель у квітні.

В одній з перехоплених розмов російський окупант зізнався, що "троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину". Інший окупант розповів, що їм захотілося м'яса і вони убили собаку і з'їли.

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