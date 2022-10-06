Вкрали у стоматолога, щоб лякати українців: стало відомо походження коронок з катівні на Харківщині

Стоматолог Сергій із села Піски-Радьківські каже, що коронки окупанти викрали з його будинку / Фото Facebook Сергій Болвінов, Bild

Після звільнення від російських окупантів села Піски-Радьківські у Харківській області слідчі знайшли в населеному пункті катівню. Серед моторошних знахідок була коробка з вирваними коронками для зубів. Виявилося, що вона належить місцевому стоматологу. Про те, що мова не йде про доказ тортур, написала німецька газета Bild.

Журналісти видання побували в Пісках-Радьківських і поговорили з єдиним стоматологом в селі. За його словами, зуби схожі на ті, що були вкрадені з його кабінету.

"Мій будинок росіяни розграбували. Це коронки людей, яких я лікував всі ці роки. Я вирвав їх", — розповів Сергій.

Чоловік вважає, що окупанти вкрали коронки, щоби залякати українців.

Коли його запитали, чи могли коронки належати мертвим людям, стоматолог сказав: "Боже мій, ні! Вони належали людям, яких я лікував упродовж багатьох років. Я видалив ці зуби, тому що вони були поганими".

"За 30 років я видалив десятки тисяч зубів, це лише частина з них. Іноді я вириваю від п'яти до восьми зубів на день, і це за 33 роки моєї практики", – додав стоматолог.

На підтвердження своєї версії Сергій показав журналістам й іншу свою колекцію коронок.

Сергій показав журналістам й іншу свою колекцію коронок / Фото Bild

Зазначається також, що вкрадені путінськими військовими коронки не золоті. Вони зроблені з нержавіючої сталі.

Військові злочини армії РФ

У селі Піски-Радьківські слідчі знайшли катівню. Там російські окупанти знущалися з українців - місцевих жителів, бійців АТО і полонених із ЗСУ. Як розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, сусіди постійно чули звідти крики. За його словами, після деокупації Харківської області в поліцію надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а місцеві жителі дають свідчення.

Після звільнення Ізюма в місті виявили масове поховання людей (понад 440 тіл), яких вбили російські війська. Повідомлялося, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих внаслідок ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

Раніше стало відомо, що в масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. В результаті бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася сім'я Стовпакових і Жихаревих – батьки, діти, дідусь з бабусею.

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