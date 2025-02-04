Українці в Британії можуть втратити роботу і житло через проблеми з візами - ЗМІ

Активісти закликають британську владу спростити процедуру й автоматизувати продовження віз, щоб уникнути кризи.

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Українці в Британії можуть втратити роботу і житло / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Деякі українці вже отримали відмови у продовженні договорів оренди

Голова Асоціації українців Великої Британії вважає, що процес продовження віз потрібно було почати раніше

Українці, які знайшли тимчасовий притулок у Великій Британії, ризикують опинитися в складній ситуації через затримки в продовженні віз. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що процедура, що проводиться Міністерством внутрішніх справ, може залишити деяких заявників без можливості довести своє право на проживання і роботу на період до восьми тижнів. Це створює загрозу втрати житла і роботи, оскільки орендодавці та роботодавці побоюються штрафів за співпрацю з людьми без дозволу на перебування в країні.

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Деякі українці вже отримали відмови у продовженні договорів оренди, а деяким повідомили, що вони не зможуть працювати, доки триває процес поновлення візи. Активісти закликають британську владу спростити процедуру й автоматизувати продовження віз, щоб уникнути кризи, яка може виникнути через великий наплив заявок. Очікується, що з 4 лютого по червень Міністерство внутрішніх справ отримає десятки тисяч запитів від українців, які прибули до Великої Британії у 2022 році.

"Ця складна система завдає багатьом людям великого клопоту", - каже Симона Шехтман, координаторка групи "Бірмінгем для України".

За її словами, серед постраждалих - переважно жінки з дітьми, які приїхали, рятуючись від війни, поки їхні чоловіки залишилися в Україні. Вона також зазначила, що в ЄС продовження віз відбувається автоматично, що значно зменшує навантаження на біженців.

Ще одним викликом для українців є те, що час, проведений у Великій Британії, не враховується для отримання громадянства, що відрізняє їх від більшості інших груп біженців.

"Чотири з половиною роки - це не тимчасовий період. Люди пустили коріння, здобувають освіту, а діти, які приїхали у дворічному віці, тепер більше пов'язані з Великою Британією, ніж із країною, звідки виїхали", - додає Шехтман.

Професорка Бірмінгемського університету Сара Джонс пояснює, що більшості українців візи, імовірно, продовжать, і вони отримають так званий дозвіл 3C, який дає змогу залишатися у Великій Британії, поки їхні заявки розглядають. Однак проблемою є те, що багато хто не зможе довести свій статус у цей період, що створює правову невизначеність.

"Процес подання документів дуже складний навіть для тих, хто добре знає англійську, а жорсткі терміни ускладнюють ситуацію. Будь-яка заявка, подана за межами 28-денного періоду, буде автоматично відхилена", - зазначає Джонс.

Голова Асоціації українців Великої Британії Петро Ревко також підкреслює, що ситуація збігається з третьою річницею війни, що робить цей час особливо важким для українців. Він вважає, що процес продовження віз слід було почати набагато раніше, оскільки через невизначеність поширюються чутки і паніка, а шахраї вже почали пропонувати "прискорене оформлення" за великі гроші.

Інфографіка Главред

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим фактором досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

Напередодні повідомлялося, що в Польщі розглянуть ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціатива виходить від мера Варшави Рафала Тшасковського.

Раніше стало відомо, що в Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину і виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

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