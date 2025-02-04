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Боротьба України може опинитися під загрозою: якої умови потрібно уникнути Києву

Андрій Ганчук
4 лютого 2025, 00:31
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У Росії зараз перевага у війні на виснаження, сказав Маркус Райснер.
ЗСУ, війська РФ
У ЗСУ кадрові проблеми, а Москва може поповнювати свої війська на 30-35 тисяч осіб щомісяця - австрійський полковник / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Що сказав Маркус Райснер:

  • У ЗСУ кадрові проблеми
  • У РФ перевага у війні на виснаження
  • Україні не можна допустити припинення західної військової допомоги

Без допомоги з боку Заходу подальша боротьба України може опинитися під загрозою. У агресора Росії перевага у війні на виснаження, тоді як ЗСУ мають кадрові проблеми. Про це заявив полковник Збройних сил Австрії Маркус Райснер.

В інтерв'ю ntv він розповів про те, що кадрові проблеми Сил оборони України вже позначилися на ситуації на лінії фронту. Водночас російські окупанти, навіть незважаючи на великі втрати, здатні вербувати до своїх військ 30-35 тисяч осіб щомісяця.

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"Складається враження, що на фронті мало що відбувається, але насправді в України закінчується час. Якщо США припинять військову допомогу, а європейці не зможуть її компенсувати, подальша боротьба України опиниться під величезною загрозою. Ми не усвідомлюємо, наскільки серйозна ситуація", - підкреслив Маркус Райснер.

Ситуація на полі бою - новини за темою:

Як повідомляв Главред, представник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що війська РФ намагаються перерізати траси, що ведуть у Покровськ, і обійти місто. Сили оборони завдають ударів по ворожих військових, щоб уповільнити їхній наступ.

Курахівський напрямок - найважчий, розповів речник УДА Південь Сергій Братчук. Складна ситуація і на Покровському напрямку, але там ворог діє переважно силами ДРГ, які намагаються створити умови для подальшого просування окупаційних військ.

Сили оборони України знищили командний пункт російських військ у Курській області, розповів Володимир Зеленський. Противник втратив ключових своїх офіцерів, зокрема і з КНДР.

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Хто такий Маркус Райснер?

Маркус Райснер - австрійське джерело, військовий експерт. Офіцер Збройних сил Австрії, який служить як керівник Інституту підготовки офіцера в Терезіанській військовій академії, пише Вікіпедія. Полковник служби Генерального штабу Австрії.

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