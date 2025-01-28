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США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо

Анна Косик
28 січня 2025, 09:03
239
Українські біженці тимчасово не зможуть подати заявки за формою I-134A.
Украина и США, Трамп
Причиною призупинення програми став указ президента США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Головне:

  • Програму для українців United for Ukraine призупинили
  • Нові заявки не приймають з 20 січня

Для українців, що втікають до Сполучених Штатів Америки від війни, призупинили програму United for Ukraine (U4U). Про це повідомила служба громадянства та імміграції США.

У повідомленні йдеться про те, що прийом нових заявок з 20 січня за формою I-134A, передбаченою програмою U4U, тимчасово не відбувається. Наразі відповідна служба опрацьовує всі попередні запити, подані українськими біженцями.

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Причиною такого рішення називають указ президента США Дональда Трампа "Про захист наших кордонів", що спрямований проти імміграції. При цьому невідомо, коли програма відновить свою роботу.

Зауважимо, що програма United for Ukraine давала можливість українським біженцям отримати притулок у США і легально перебувати у Штатах протягом 2 років.

США призупинили програму U4U для біженців з України: що відомо
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим чинником досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

Напередодні повідомлялося, що у Польщі розглянуть ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціатива йде від мера Варшави Рафала Тшасковського.

Раніше стало відомо, що у Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину та виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

Більше новин:

Що таке United for Ukraine?

United for Ukraine - спрощена ініціатива для надання громадянам України гуманітарного пароля (дозволу на в'їзд) до США. Ця програма дозволяє українцям отримати право на в'їзд до США на термін до 2 років з можливістю подання документів на працевлаштування в США.

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