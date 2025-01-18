Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

Юлія Закрепа
18 січня 2025, 20:59оновлено 18 січня, 21:33
296
Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями.
Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн
Повернення біженців до України зашкодить країнам Європи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Головне із матеріалу:

  • Втрата українців може спричинити дефіцит робочої сили
  • Економічне зростання в країнах Європи у 2024 році склало 2,2%

Українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим чинником досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

За оцінками Raiffeisen Bank International, економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи минулого 2024 року склало 2,2%, що вище за прогнозований банком у єврозоні показник у 0,8%, повідомляє видання Reuters.

відео дня

Українці, які отримали законні права на проживання та роботу в Європі, сприяли цій динаміці, завдяки швидкому розширенню виробництва та експорту в регіоні.

За даними Євростату, із 4,3 мільйона людей, які втекли від війни в Україні до ЄС до грудня 2023 року, 22% перебували в Польщі та приблизно 9% у Чехії.

"Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років", - стверджує голова напрямку Австрії та Центральної та Східної Європи у компанії J. Safra Sarasin Крістіан Петтер.

Втрата цих працівників може спричинити дефіцит робочої сили, що безпосередньо вплине на ринки праці та інфляційні процеси.

Переселенці з України у Європі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він наголосив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути та спонукати людей до повернення.

Фіцо почав погрожувати українським біженцям у Словаччині. Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й істотно скоротити допомогу українським біженцям. Таким чином словацька сторона має намір відповісти на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Київ пропонує ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути їх додому. Журналісти повідомили, що Київ пропонує країнам Євросоюзу припинити підтримку біженців, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку, щоб стимулювати їх повернутися на батьківщину.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Европа переселенці беженцы
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний удар

"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний удар

21:03Україна
Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

20:59Світ
Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

19:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 19 січня: Близнюкам - великий прибуток, Левам - чудовий день

Гороскоп на завтра 19 січня: Близнюкам - великий прибуток, Левам - чудовий день

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти літеру W

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрість

Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

Останні новини

22:23

Щоб не угробити машину: як довго можна тримати двигун увімкненим

22:10

"Життя після розлучення": у мережу злили сенсаційну пропозицію Меган Маркл

21:57

Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

21:17

Це страшно: у мережі злякалися того, який вигляд має Катерина Варнава

21:03

"Добре попрацювали": Зеленський відреагував на гучні затримання і ракетний ударФото

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
20:59

Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

20:08

В бій кидають "верблюдів" і солдатів на милицях: в ЗСУ розкрили нову тактику РФ

19:30

Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

19:26

РФ після захоплення 4-х областей України до 2026 року почне війну з НАТО - Welt

Реклама
18:48

БЗВП пройдуть і чоловіки, і жінки: у Міноборони пояснили, що буде за відмову

18:35

Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" після 4 лютого

17:55

США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна: які ризики

17:37

У Росії спалили вежі зв'язку: в ГУР розкрили деталі зухвалої диверсіїВідео

17:35

До 2 млн осіб: баварський депутат закликала вислати з Німеччини українців

17:30

Гості поб'ються за нього: приголомшливий салат Венеція - рецептВідео

16:55

"Помста": у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про ракетний удар по КиєвуФото

16:48

Організував незаконний виїзд за кордон: нардеп отримав підозру

16:31

Трамп хоче "покінчити" з війною в Україні: ексрадник попередив про небезпеку

15:53

Сюрприз ціною 775 тисяч гривень: чоловік прибирав на горищі і знайшов скарб

15:51

"Тільки в єдності": Зеленський відреагував на удари по Києву та Запоріжжю

Реклама
15:48

Потепліє до +11 градусів: на Україну насуваються зміни погоди

15:38

Трамп планує масові депортації мігрантів: у WSJ розкрили плани після інавгурації

15:35

Надзвичайний стан в РФ: після влучання ЗСУ третій день палає цінний об'єкт

15:08

Як з’явився знак $ та що він означає: історія символу, який знає весь світ

14:44

Ціни різко полетіли вниз: в Україні дешевшає популярний овоч - в чому причина

14:34

Сина Порошенка, що ухиляється від служби в ЗСУ, зобов’язали сплатити 25 500 грн за неявку до ТЦК

14:34

Ольга Сумська опинилася в центрі Києва під час обстрілу балістикою РФ

14:16

Маневрує і уникає усіх вимог Путіна: Бульба сказав, чого боїться ЛукашенкоВідео

14:10

Працював на каналах Медведчука: СБУ повідомила про підозру популярному блогеру

13:44

Смертельно хворого Буйнова терміново прооперували: що сталося

13:40

Голова ДПС Руслан Кравченко зустрівся з постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано

13:15

Гороскоп Таро на лютий 2025: Козерогам - прибуток, Водоліям - зміни, Рибам - мудрістьВідео

13:06

Болючий удар по найціннішому: ЗСУ уразили об'єкт у РФ - Генштаб

12:57

Спонсорував військових РФ: у Києві затримано топ-банкіра

12:26

Сонце "вибухнуло": Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки

12:02

Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню

12:01

Де 3 відмінності між гольфістами: тільки геній знайде відповідь за 33 секунди

11:54

Гороскоп Таро на лютий 2025: Терезам - поїздка, Скорпіонам - новина, Стрільцям - початокВідео

11:52

Актор-захисник розповів, що його дружина зібралася на фронтВідео

11:19

Співак JULIK: люди, які зробили ганебний вибір, запам'ятають це на все життяЕксклюзив

Реклама
11:19

"Одну з ракет збили на малій висоті": у ПС пояснили, чому в Києві значні руйнуванняФото

11:00

Хитке здоров'я "царя": експерт розповів цікавий момент про стан Путіна

10:38

Гороскоп Таро на лютий 2025: Ракам - прибуток, Левам - відпочинок, Дівам - тріумфВідео

10:21

Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes

10:10

Розметуть за 1 секунду: шикарний крабовий рулет - рецепт за 5 хвилин

09:31

Масований удар по Україні: РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – скільки було збитоФото

09:25

Гороскоп Таро на лютий 2025: Овнам - гроші, Тельцям - кохання, Близнюкам - успіхВідео

08:50

Окупація Покровська росіянами: в ЗСУ розкрили правду про місто - чи зайшов ворог

08:37

Окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю: є руйнування і постраждаліФотоВідео

08:00

Розпад Росії реальний: як поховати імперіюПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти