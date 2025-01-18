Європа боїться повернення біженців до України: які загрози для країн

Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями.

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Повернення біженців до України зашкодить країнам Європи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Втрата українців може спричинити дефіцит робочої сили

Економічне зростання в країнах Європи у 2024 році склало 2,2%

Українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим чинником досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

За оцінками Raiffeisen Bank International, економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи минулого 2024 року склало 2,2%, що вище за прогнозований банком у єврозоні показник у 0,8%, повідомляє видання Reuters.

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Українці, які отримали законні права на проживання та роботу в Європі, сприяли цій динаміці, завдяки швидкому розширенню виробництва та експорту в регіоні.

За даними Євростату, із 4,3 мільйона людей, які втекли від війни в Україні до ЄС до грудня 2023 року, 22% перебували в Польщі та приблизно 9% у Чехії.

"Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років", - стверджує голова напрямку Австрії та Центральної та Східної Європи у компанії J. Safra Sarasin Крістіан Петтер.

Втрата цих працівників може спричинити дефіцит робочої сили, що безпосередньо вплине на ринки праці та інфляційні процеси.

Переселенці з України у Європі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він наголосив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути та спонукати людей до повернення.

Фіцо почав погрожувати українським біженцям у Словаччині. Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й істотно скоротити допомогу українським біженцям. Таким чином словацька сторона має намір відповісти на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Київ пропонує ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути їх додому. Журналісти повідомили, що Київ пропонує країнам Євросоюзу припинити підтримку біженців, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку, щоб стимулювати їх повернутися на батьківщину.

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