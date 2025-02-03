Китай планує зустріч щодо війни в Україні: названо дату і деталі

Ймовірно, агресорка Росія запропонує провести і "своє" засідання, і КНР, мовляв, буде зобов'язана його організувати.

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Китай планує зустріч у Радбезі ООН щодо України 24 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

КНР має намір організувати зустріч щодо України 24 лютого на Радбезі ООН

Якщо РФ запросить альтернативну зустріч, Пекін їй не відмовить

Рада безпеки Організації об'єднаних націй у річницю повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого збирається провести зустріч щодо російсько-української війни. Про це заявив постійний представник Китаю при ООН Фу Цун.

Під час пресконференції він, як представник країни, яка головує в Радбезі у лютому, сказав, що на проведення такого засідання деякі країни вже подали запит.

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"Під час головування Китаю (у Радбезі ООН) буде дуже важлива річниця - 24 лютого, саме цього дня три роки тому розпочався конфлікт в Україні... Як голова Радбезу Китай повинен вжити відповідних заходів згідно з правилами та процедурами", - сказав китайський представник.

Крім того, Фу Цун також підкреслив, що якщо РФ виступить з ініціативою про проведення альтернативного засідання, Пекін, мовляв, зобов'язаний буде його організувати.

Коротко про позицію Китаю щодо російсько-української війни / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України - що про це відомо:

Китай офіційно дотримується політики нейтралітету і не підтримує ані Україну, ані Росію у війні. Але на практиці Пекін не засуджує агресію і воєнні злочини Москви проти української держави, не закликає до справедливого миру і закликає до реалізації заморозки війни, згідно з якою окуповані території залишаться під контролем Кремля.

Як повідомляв Главред, експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв припустив, Китай може змусити Путіна закінчити війну з Україною. Однак для реалізації такого сценарію необхідні умови мають створити США.

Китай підтримує плани Трампа, спрямовані на якнайшвидше завершення війни в Україні, сказали в МЗС КНР. Пекін бачить вихід із ситуації в дипломатії та політичному врегулюванні.

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Що таке Рада безпеки ООН Рада Безпеки ООН - постійний орган Організації Об'єднаних Націй, на який, відповідно до статті 24 Статуту ООН, покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Рада Безпеки входить до 6 "головних органів" ООН. Рада Безпеки проводить свої засідання у Нью-Йорку, коли в цьому виникає необхідність. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.

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