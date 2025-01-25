Українцям приготуватися: у трьох країнах ЄС хочуть відкрити 'центри повернення'

Чехія, Німеччина та Польща розглядає створення центрів повернення, які також слугуватимуть культурними центрами.

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Чехія, Німеччина та Польща готують важливу ініціативу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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У Чехії, Німеччині та Польщі планують створити центри повернення українських біженців

Вони допомагатимуть у поверненні додому та виконуватимуть роль культурних і громадських хабів

У Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину та виконуватимуть роль культурних і громадських хабів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії, пише Deník N.

Очікується, що питання створення таких центрів буде обговорюватися під час візиту віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова до Чехії, який відбудеться наступного тижня.

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Центр повернення також планують відкрити в Берліні. Крім цього, Україна провела переговори з Польщею щодо реалізації цього проєкту.

За даними МВС Чехії, у країні наразі перебуває близько 390 тисяч українців із тимчасовим захистом. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан раніше заявив, що приблизно 60 відсотків біженців планують залишитися в країні навіть після закінчення війни.

Як зазначили у виданні, нові центри повернення допомагатимуть біженцям організувати повернення до України. Водночас вони слугуватимуть культурними та громадськими центрами.

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Нагадаємо, українські біженці, які працюють у країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим фактором економічного зростання. Їхнє повернення після завершення війни в Україні може негативно вплинути на економіки цих країн, свідчать дані Raiffeisen Bank International.

Також у Польщі можуть позбавити грошової допомоги українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціативу запропонував мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти.

Як повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила прийом заявок на програми тимчасового в’їзду до США, зокрема "Uniting for Ukraine", яка з вересня 2023 року допомогла понад 150 тисячам українців отримати прихисток. Рішення передбачає перевірку програм на відповідність новим критеріям.

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