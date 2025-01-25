Українцям приготуватися: у трьох країнах ЄС хочуть відкрити 'центри повернення'

Головне:
- У Чехії, Німеччині та Польщі планують створити центри повернення українських біженців
- Вони допомагатимуть у поверненні додому та виконуватимуть роль культурних і громадських хабів
У Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину та виконуватимуть роль культурних і громадських хабів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії, пише Deník N.
Очікується, що питання створення таких центрів буде обговорюватися під час візиту віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова до Чехії, який відбудеться наступного тижня.
Центр повернення також планують відкрити в Берліні. Крім цього, Україна провела переговори з Польщею щодо реалізації цього проєкту.
За даними МВС Чехії, у країні наразі перебуває близько 390 тисяч українців із тимчасовим захистом. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан раніше заявив, що приблизно 60 відсотків біженців планують залишитися в країні навіть після закінчення війни.
Як зазначили у виданні, нові центри повернення допомагатимуть біженцям організувати повернення до України. Водночас вони слугуватимуть культурними та громадськими центрами.
Українці за кордоном - останні новини
Нагадаємо, українські біженці, які працюють у країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим фактором економічного зростання. Їхнє повернення після завершення війни в Україні може негативно вплинути на економіки цих країн, свідчать дані Raiffeisen Bank International.
Також у Польщі можуть позбавити грошової допомоги українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціативу запропонував мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти.
Як повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила прийом заявок на програми тимчасового в’їзду до США, зокрема "Uniting for Ukraine", яка з вересня 2023 року допомогла понад 150 тисячам українців отримати прихисток. Рішення передбачає перевірку програм на відповідність новим критеріям.
Читайте також:
- Українцям за кордоном спростили життя: МЗС запускає систему "е-Консул"
- Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону чоловіками 18-25 років
- Переселенцям, які повернуться з-за кордону, пропонують роботу: умова
Що відомо про Deník N
Deník N – перша чеська газета, чий контент став доступним за передплатою. У цифровому форматі читачам безкоштовно доступний контент новин, а за підпискою можна читати великі аналітичні статті. З понеділка по п'ятницю видання також виходить у друкованому форматі. Контент є політично незалежним, із ліберальним ухилом, видання нерідко виступає і з критикою уряду.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред