Дональд Туск повідомив, що уряд розгляне пропозицію його політичного соратника Рафала Тшасковського.

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У Польщі хочуть відібрати виплати у непрацюючих українців / колаж: Главред, фото: скріншот

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Тшасковський, який запропонував позбавити виплат українців, балотується в президенти

Пропозицію Тшасковського розгляне уряд

У Польщі розглянуть ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціатива йде від мера Варшави Рафала Тшасковського. Про це він написав у своїй соцмережі X.

Тшасковський, який запропонував позбавити виплат українців, які не працюють, балотується в президенти від правлячої "Громадянської коаліції".

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"Ми не повинні повторювати помилок західних країн, таких як Німеччина або Швеція, де допомога перетворилася на стимул для приїзду тільки заради соціальних виплат. Для нас головне - забезпечити, щоб кожен, хто шукає підтримки в Польщі, сприяв зміцненню нашої економіки", - заявив Тшасковський.

Зі свого боку прем'єр-міністр Дональд Туск у соцмережі X повідомив, що уряд розгляне пропозицію його політичного соратника.

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати [грошову допомогу] тільки тим мігрантам, зокрема українцям, які реально живуть, працюють і платять податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", - написав Туск.

Переселенці з України в Європі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він підкреслив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути і спонукати людей до повернення.

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Хто такий Дональд Туск? Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957, Гданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", пише Вікіпедія.

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