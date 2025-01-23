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У Польщі хочуть відібрати виплати у непрацюючих українців

Віталій Кірсанов
23 січня 2025, 23:55
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Дональд Туск повідомив, що уряд розгляне пропозицію його політичного соратника Рафала Тшасковського.
Дональд Туск
У Польщі хочуть відібрати виплати у непрацюючих українців / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Тшасковський, який запропонував позбавити виплат українців, балотується в президенти
  • Пропозицію Тшасковського розгляне уряд

У Польщі розглянуть ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціатива йде від мера Варшави Рафала Тшасковського. Про це він написав у своїй соцмережі X.

Тшасковський, який запропонував позбавити виплат українців, які не працюють, балотується в президенти від правлячої "Громадянської коаліції".

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"Ми не повинні повторювати помилок західних країн, таких як Німеччина або Швеція, де допомога перетворилася на стимул для приїзду тільки заради соціальних виплат. Для нас головне - забезпечити, щоб кожен, хто шукає підтримки в Польщі, сприяв зміцненню нашої економіки", - заявив Тшасковський.

Зі свого боку прем'єр-міністр Дональд Туск у соцмережі X повідомив, що уряд розгляне пропозицію його політичного соратника.

"Пропозицію Рафала Тшасковського виплачувати [грошову допомогу] тільки тим мігрантам, зокрема українцям, які реально живуть, працюють і платять податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я за це", - написав Туск.

Переселенці з України в Європі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він підкреслив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути і спонукати людей до повернення.

Фіцо почав погрожувати українським біженцям у Словаччині. Словаччина може не тільки зупинити експорт електроенергії в Україну, а й істотно скоротити допомогу українським біженцям. Таким чином словацька сторона має намір відповісти на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Київ пропонує ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути їх додому. Журналісти повідомили, що Київ пропонує країнам Євросоюзу припинити підтримку біженців, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку, щоб стимулювати їх повернутися на батьківщину.

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Хто такий Дональд Туск?

Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957, Гданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", пише Вікіпедія.

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