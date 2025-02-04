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"Ми крутий бренд": Ryanair готується відновити польоти в Україну

Віталій Кірсанов
4 лютого 2025, 14:38
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Плани Ryanair передбачають відкриття близько 24 маршрутів, які обслуговують Київ і Львів.
Ryanair
Ryanair готується відновити польоти в Україну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Ryanair розробляє план початку польотів
  • Ryanair прагне повернутися в Україну з 2022 року

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну. Про це повідомив генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю виданню The Telegraph.

О'Лірі сказав, що Ryanair розробляє план, який дасть змогу почати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення військового конфлікту. Плани складаються, оскільки президент США наполягає на припиненні вогню.

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"Я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього року. Я думаю, що однією зі справ, яку Трамп, як я сподіваюся, може здійснити, буде швидке вирішення питання про незаконне вторгнення Росії в Україну", - сказав він.

Одразу після вступу на посаду Трамп пригрозив запровадити нові мита і санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не припинить "безглузду війну" в Україні. Він написав у Truth Social: "Ми можемо зробити це легким шляхом або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий".

Плани Ryanair передбачають відкриття близько 24 маршрутів, які обслуговують Київ і Львів. Пропускна спроможність забезпечуватиметься за рахунок перенаправлення літаків, що базуються в таких аеропортах, як Станстед і Париж-Орлі, для обслуговування міст.

О'Лірі заявив, що для задоволення вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) знадобиться офіційне припинення бойових дій.

"Зрештою потрібне якесь припинення вогню, оскільки EASA не дозволить нічому літати там, поки у них не буде розумної впевненості в тому, що там не літатимуть ракети", - сказав він.

Зазначається, що Ryanair прагне повернутися в Україну після того, як до нападу в лютому 2022 року вона стала другим за величиною авіаперевізником у країні.

"У нас приголомшлива репутація в колишніх комуністичних країнах. Вони всі люблять Ryanair. Вони бачать у нас щось на кшталт McDonald's. Ми крутий, свого роду американський бренд", - сказав О'Лірі.

Відкриття аеропортів в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні вже розробили покроковий план з відкриття аеропортів під час війни. Зазначається, що під час війни стратегічним завданням є зберегти авіаційну інфраструктуру і кваліфіковані кадри.

Зі свого боку старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон пояснив, коли відкриють аеропорти в Україні. На його думку, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", то забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також розкрив, коли запрацюють аеропорти. Уряд, за його словами, провів оцінку ризиків і визначив потребу в силах і засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору.

Мер Львова Андрій Садовий нещодавно заявив, що вже цього року в Україні, попри війну, відкриються певні аеропорти.

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Що таке Ryanair

Ryanair - ірландська надбюджетна авіакомпанія, заснована 1984 року. Її штаб-квартира розташована в Дубліні, Ірландія, а основні операційні бази - в аеропортах Дубліна і Лондона Станстед. Вона становить найбільшу частину сімейства авіакомпаній Ryanair Holdings і має дочірні авіакомпанії Ryanair UK, Buzz, Lauda Europe і Malta Air. Це найбільша авіакомпанія Ірландії, а 2016 року вона стала найбільшою авіакомпанією у світі за кількістю регулярних міжнародних пасажирів. Головний офіс розташований у Сордсі, графство Дублін. Заснована 1984 року ірландським мільйонером Тоні Раяном (1936-2007), Крісом Раяном і Ліамом Лонерганом (власником туристичного агентства). У 1985 році компанія літала за єдиним маршрутом Вотерфорд - аеропорт Гатвік (Лондон) на бразильському 15-місцевому Embraer Bandeirante.

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