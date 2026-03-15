"Україна не вступить до ЄС": Будапешт висунув Києву зухвалий ультиматум

Олексій Тесля
15 березня 2026, 18:31
Петер Сійярто звинуватив Україну та її партнерів в організації енергетичної блокади Угорщини.
Петер Сійярто висунув нові звинувачення на адресу України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, consilium.europa.eu

Головне із заяв Сійярто:

  • Україна нібито прагне встановити в Будапешті владу, залежну від себе
  • За часів Орбана Україна ніколи не приєднається до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд країни, за його словами, вживає всіх заходів, щоб не втягнути Угорщину у війну в Україні.

Він також стверджує, що Україна нібито прагне встановити в Будапешті владу, залежну від себе, повідомляє видання Mandiner.

У своєму виступі Сійярто провів паралелі з історією угорського національного руху та згадав події Угорської революції 1848 року, яка відбувалася в період "Весни народів". За його словами, тоді угорці боролися за мир і свободу, і ці принципи, як він зазначив, залишаються важливими й сьогодні.

"Через 178 років після подвигів молоді в березні (1848 року, – ред.) Угорщина знову перебуває під тиском війни та зовнішнім шантажем", – сказав він.

"Мільйони стають жертвами руйнувань, знищення та відкритого полювання відбуваються на вулицях сусідньої країни. Більше чотирьох років щодня нас хочуть втягнути у війну", – заявив Сійярто.

Він підкреслив, що Будапешт сприймає те, що відбувається, як конфлікт, до якого Угорщина не повинна бути причетною.

"Поки Віктор Орбан є прем’єр-міністром, гроші угорців в Україну не везуть, і Україна ніколи в житті не приєднається до Європейського Союзу", – сказав міністр.

На його думку, можливе вступ України до ЄС означало б втягування Європи у війну з Росією. Говорячи про позицію Будапешта щодо євроінтеграції Києва, Сійярто також зазначив, що "жоден молодий чоловік" не вирушить на український фронт.

Крім того, міністр припустив, що тиск на угорську владу найближчим часом може посилитися. Він заявив, що опоненти нинішнього уряду намагаються домогтися зміни влади в країні.

Також Сійярто звинуватив Україну та її партнерів в організації енергетичної блокади Угорщини і заявив, що Київ нібито може спробувати підірвати газопровід "Турецький потік".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти з РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини та різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини та припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Петер Сійярто новини Угорщини
