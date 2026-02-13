"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

Угорський політик розповів про абсурдний "план" України щодо його держави.

Орбан звинуватив Україну у намірі напасти на його країну / Колаж: Главред, фото: прес-служба Європарламенту, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Що сказав Орбан:

Україна становить загрозу для Угорщини

Вступ України до ЄС небезпечний для Європи

Українські військові можуть опинитися на східному кордоні Угорщини

Відомий своїми проросійськими поглядами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову цинічну заяву про Україну. Відповідне відео він опублікував у соцмережі X.

Він звинуватив українських військових у "жорстких погрозах проти Угорщини", нібито дедалі сильніші ЗСУ можуть опинитися на східних кордонах країни.

"Це не підлягає обговоренню: Угорщина не фінансуватиме, не озброюватиме і не легітимізуватиме загрозу власній безпеці", - йдеться у дописі.

Крім цього політик вкотре зауважив, що на його думку, членство України в ЄС принесе не мир, а війну в Європу.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Чи зможе Орбан далі просувати прокремлівські ідеї

Главред писав, що за словами громадського діяча Леоніда Невзліна, антиукраїнська кампанія, яку "Фідес" розгорнула в Угорщині за зразком колишніх "антисоросівських" і "антимігрантських" кампаній, не принесла очікуваного ефекту.

Тепер "Фідес" робить ставку на політичну вагу Трампа, який популярний у "консервативному Діснейленді", як називають у європейських ЗМІ орбанівську Угорщину. Якщо Орбану вдасться по дорозі вислизнути з-під нафтових санкцій і просунути прокремлівський порядок денний щодо України, це стане для нього серйозним політичним успіхом.

Позиція Орбана щодо України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини під час публічного виступу заявив, що Україна є ворогом його країни. А все тому, що Київ постійно закликає Брюссель позбавити Будапешт доступу до дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

Раніше стало відомо, що Віктор Орбан розкритикував рішення ЄС надати Україні позику в 90 млрд євро, і заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ.

Напередодні Орбан обурився через лист глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про надання додаткової економічної підтримки для України та порівняв країну, яка опирається повномасштабному російському вторгненню - з "алкоголіком".

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

