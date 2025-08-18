В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

Головне:
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову публічно звинуватив Україну у нападі на нафтопровід, через що, за його словами, було призупинено постачання нафти – тепер Будапешт загрожує Києву відключенням світла. Про це дипломат написав у Facebook
У своєму дописі 18 серпня Сійярто зазначив: "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".
Він не уточнив, про який саме трубопровід йдеться, однак імовірно мова стосується магістралі "Дружба" - головного каналу транспортування російської нафти Urals, яка забезпечує понад половину потреб Угорщини в імпорті.
Минулого тижня угорський міністр уже заявляв, що Україна нібито завдала удару по "важливій розподільчій станції" цього ж нафтопроводу в Брянській області РФ.
"Цей останній напад на нашу енергетичну безпеку є обурливим і неприйнятним!" – наголосив глава угорського МЗС 18 серпня.
Він також процитував заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна, який повідомив, що російські фахівці працюють над "якнайшвидшим відновленням трансформаторної станції", яка є ключовою для роботи нафтопроводу. При цьому Сійярто зауважив, що терміни відновлення постачання залишаються невідомими.
"Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України", – додав він.
За його словами, війна Росії проти України "не є війною Угорщини", і країна прагне залишатися осторонь доти, доки при владі перебуває уряд Віктора Орбана.
До речі, глава МЗС України Андрій Сибіга вже відповів на заяви Сійярто.
"Петер, саме росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщини роками кажуть, що москва - ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози своїм друзям у Москві", - сказав він.
Відносини між Угорщиною та Україною
Нещодавно Угорщина заблокувала ключове рішення щодо України. Вона стала єдиною країна ЄС, яка не підтримала початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Через це офіційного рішення не ухвалили, адже для цього потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів.
Як писав Главред, нещодавно Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України. Так зване "національне опитування" щодо вступу України до ЄС, ініційоване прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, зазнало невдачі. Лише 3-7% угорців взяли участь у заповненні бюлетенів.
Також розповідалося, що Угорщина і Словаччина можуть відмовитися від газу з РФ. Однак нюанс полягає в тому, що для лояльних Кремлю урядів Росія часто надає політичні знижки, каже екс-глава ГТС України Сергій Макогон.
Про персону: Петер Сіярто
Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.
Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.
