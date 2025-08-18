Рус
В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

Даяна Швець
18 серпня 2025, 14:41
980
Сійярто заявив, що Україна та Брюссель нібито намагаються втягнути Угорщину у війну.
В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу
Угорщина знову звинувачує Україну / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Головне:

  • Сійярто заявив про проблеми з постачанням нафти "через дії України"
  • МЗС Угорщини звинуватив Україну у зупинці постачання нафти до Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову публічно звинуватив Україну у нападі на нафтопровід, через що, за його словами, було призупинено постачання нафти – тепер Будапешт загрожує Києву відключенням світла. Про це дипломат написав у Facebook

У своєму дописі 18 серпня Сійярто зазначив: "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".

відео дня

Він не уточнив, про який саме трубопровід йдеться, однак імовірно мова стосується магістралі "Дружба" - головного каналу транспортування російської нафти Urals, яка забезпечує понад половину потреб Угорщини в імпорті.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Минулого тижня угорський міністр уже заявляв, що Україна нібито завдала удару по "важливій розподільчій станції" цього ж нафтопроводу в Брянській області РФ.

"Цей останній напад на нашу енергетичну безпеку є обурливим і неприйнятним!" – наголосив глава угорського МЗС 18 серпня.

Він також процитував заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна, який повідомив, що російські фахівці працюють над "якнайшвидшим відновленням трансформаторної станції", яка є ключовою для роботи нафтопроводу. При цьому Сійярто зауважив, що терміни відновлення постачання залишаються невідомими.

"Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України", – додав він.

За його словами, війна Росії проти України "не є війною Угорщини", і країна прагне залишатися осторонь доти, доки при владі перебуває уряд Віктора Орбана.

"Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України", – додав він.

До речі, глава МЗС України Андрій Сибіга вже відповів на заяви Сійярто.

"Петер, саме росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщини роками кажуть, що москва - ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози своїм друзям у Москві", - сказав він.

Відносини між Угорщиною та Україною

Нещодавно Угорщина заблокувала ключове рішення щодо України. Вона стала єдиною країна ЄС, яка не підтримала початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Через це офіційного рішення не ухвалили, адже для цього потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів.

Як писав Главред, нещодавно Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України. Так зване "національне опитування" щодо вступу України до ЄС, ініційоване прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, зазнало невдачі. Лише 3-7% угорців взяли участь у заповненні бюлетенів.

Також розповідалося, що Угорщина і Словаччина можуть відмовитися від газу з РФ. Однак нюанс полягає в тому, що для лояльних Кремлю урядів Росія часто надає політичні знижки, каже екс-глава ГТС України Сергій Макогон.

Більше цікавих новин:

Про персону: Петер Сіярто

Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Угорщина війна на Донбасі міжнародна політика Петер Сійярто Віктор Орбан новини України новини Угорщини нафтопровід "Дружба"
