Орбан зробив несподівану заяву про Зеленського і вибухнув цинізмом

Зеленський "припустився помилок", вважає Орбан.

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Орбан заявив, що "поважає" Зеленського / Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, соцмережі В. Зеленського

Коротко:

Орбан заявив про повагу до Зеленського

Орбан звинуватив Зеленського в нібито небажанні укладати мир із РФ

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який регулярно озвучує проросійську риторику, цього разу заявив про свою "повагу" до президента України Володимира Зеленського. Але після цього звинуватив його в "помилках" у ситуації з російсько-українською війною.

"Я поважаю президента Зеленського"

Як повідомляє WP Wiadomosci, Орбан розповів про те, що в рамках міжнародних відносин керується принципом поваги і поважає Володимира Зеленського.

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"Він є обраним українцями президентом України. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є необхідним, якщо хочеш мати хороші відносини. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок", - сказав прем'єр Угорщини.

За словами Орбана, Зеленський "припустився однієї з помилок", коли минулого року, мовляв, відкинув його пропозицію укласти мир із Росією.

"Він відкинув моє тлумачення, що час грає на користь російської сторони, але сьогодні ми маємо те, що маємо. Ситуація президента Зеленського не є легкою. Дуже важко об'єднати народ, який перебуває в безнадійній війні", - наголосив Віктор Орбан. Коротко про Віктора Орбана / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, раніше Віктор Орбан фактично заявив, що, мовляв, спочатку потрібно встановити мир, а потім "визначити" кордони України. У відповідь МЗС допомогло Орбану "знайти" Україну і підкреслило, що держава є незалежною і суверенною.

Крім того, Орбан сказав, що Угорщина, мовляв, не просила Україну воювати за Європу. Як стверджує Орбан, його країна не хоче конфлікту з Росією.

Україна - мовляв, буферна держава, що буцімто становить загрозу Угорщині, говорив Орбан. При цьому він виступив проти вступу Києва до ЄС.

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Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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