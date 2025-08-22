Рус
"Я дуже злий": Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі", як той відповів

Даяна Швець
22 серпня 2025, 14:44
Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку постачання нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.
Що сталося:

  • Орбан поскаржився Трампу на Україну через атаку на "Дружбу"
  • Трамп розлютився після скарги Угорщини і дав відповідь

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з офіційним листом до президента США Дональда Трампа після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Про це у п’ятницю повідомило видання Magyar Nemzet, оприлюднивши і сам лист, і відповідь американського лідера.

У своєму зверненні Орбан наголосив, що трубопровід є критично важливим для двох країн, які не мають альтернативних шляхів постачання нафти.

"Трубопровід постачає нафту до Угорщини та Словаччини – двох країн, які не мають іншого способу імпортувати нафту. Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест! Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру", – написав Орбан.

Видання стверджує, що Трамп відповів досить різко: "Вікторе, мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг", – написав Трамп у відповідь.

Атаки на нафтопровід "Дружба" та реакція Угорщини - що відомо

Главред повідомляв про те, що вночі 22 серпня на Брянщині, у російському місті Унеча, через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба". Як відомо, саме ця станція є важливим вузлом нафтопроводу "Дружба", через який російська нафта транспортується до Європи.

Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення поставок нафти і назвав це "атакою на енергетичну безпеку" Угорщини. Сійярто також звинуватив Україну в "спробі втягнути" Угорщину у війну.

Ба більше, 18 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове публічно звинуватив Україну в нападі на нафтопровід, що спричинило призупинення постачання нафти. Про це він написав у Facebook 18 серпня, зазначивши, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни". У зв'язку з цим, за його словами, Будапешт тепер погрожує Києву відключенням світла.

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ новини Словаччини Угорщина Дональд Трамп Віктор Орбан новини України новини Угорщини атака дронів нафтопровід "Дружба"
