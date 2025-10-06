Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причину

Олексій Тесля
6 жовтня 2025, 11:55
122
Перехід у риториці президента США Дональда Трампа щодо РФ стався блискавично, каже Борис Бондарєв.
Важливими є кількість і системність поставок ракет Tomahawk
З'явився прогноз передачі Україні ракет Tomahawk / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важливе із заяв Бондарєва:

  • Перехід у риториці Трампа щодо РФ відбувся блискавично
  • Заяви про передачу Україні Tomahawk викликають сумніви

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв прокоментував імовірність передачі США Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, перехід у риториці президента США Дональда Трампа щодо РФ стався блискавично, що заважає побачити за ним реальну зміну стратегії.

відео дня

"Її і не було, власне, змінювати-то особливо нічого. І поки не видно, щоб вона з'явилася. На мій погляд, усі ці заяви на кшталт: "Ми зараз поставимо Tomahawk" - викликають сумніви. Я, наприклад, сумніваюся, що вони дійсно їх поставлять. Це більше схоже на такий прийом: "Давай, Володимире, погоджуйся, зупиняй війну, а то ми зараз щось влаштуємо". Але що саме? Схоже, вони й самі до кінця не розуміють", - зазначив експерт.

На його думку, поки що не проглядається реалізація заяв вашингтонської адміністрації про нарощування поставок зброї Україні в разі відмови Кремля від мирного врегулювання.

"Москва це прекрасно бачить і думає: "Ну, добре, у вас є Tomahawk". Але ж це не суперзброя. Це крилата ракета великої дальності, але їй уже сто років в обід. Це не нове озброєння Вона добре проявила себе в Югославії, Іраку, тобто країн, у яких немає систем ППО. У Росії з ППО теж, прямо скажемо, не дуже добре, але все-таки щось є", - зазначив російський дипломат.

Він вважає, що під час активного застосування такі ракети - це витратний матеріал, їх потрібно постачати десятками і сотнями, і запускати не по одній, а всі відразу.

"Те, що Трамп заявив нібито про зняття всіх обмежень на удари вглиб території Росії, теж виглядає незрозуміло. Ці обмеження були зняті чи ні? Які саме обмеження малися на увазі - теж незрозуміло", - упевнений він.

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причину
/ Главред

Співрозмовник також нагадав про те, що в України вже є власні можливості - безпілотники, далекобійні ракети.

"Але загалом тут багато слів і мало розуміння того, що відбувається. Мені здається, поки зарано говорити про те, що американці різко змінили свою стратегію або навіть підхід до цієї війни. На словах - так, риторика жорсткіша, але як довго це триватиме?", - додав Бондарєв.

Дивіться відео - інтерв'ю Бориса Бондарєва:

Tomahawk для України: ЗМІ про позицію Вашингтона

Президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk - тих самих, що раніше застосовувалися в ударах по цілях в Ірані. Як повідомляє The Washington Post, такі ракети мають дальність, що дозволяє досягти цілей у Москві та Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає ніякої конфіденційності.

Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.

Інші новини:

Про персону: Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Томагавк Переговори про припинення вогню Борис Бондарєв
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

12:32Україна
Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:51Війна
Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсію

11:04Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

"Гей, тил, дай нам людей": технології на війні не врятують, коли у ворога більше військових

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 6 жовтня: Щурам - нерви, Мавпам - стрес

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Останні новини

13:09

Меркель осоромилася звинуваченням Польщі та країн Балтії у війні РФ з Україною

13:05

"Уже сил немає": зрадниця Лоліта Мілявська опинилася на межі

13:04

Олесь Санін та Акім Галімов анонсували канадсько-український документальний фільм до 35 річчя Незалежності

12:57

"Моя перша пропозиція": відома українська акторка вдруге виходить заміж

12:52

Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - БондарєвПутін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв
12:38

"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"Відео

12:37

Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 "Виговський"

12:32

Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиціВідео

11:55

Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причинуВідео

Реклама
11:51

Деталі з країн НАТО в ракетах РФ: Зеленський сказав, на кого чекають санкції

11:36

"Губа не дура": дочка путініста Кіркорова налякала батька раптовою вимогою

11:04

Постачання окупантів затримано: партизани влаштували нищівну диверсіюВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

11:00

Федерація роботодавців України: як державні програми відновлюють машинобудування і створюють робочі місця актуально

10:56

У Запоріжжі пролунали вибухи, над містом - дим: РФ атакувала підприємство

10:46

Ціни на яйця підскочили: українці дізналися нову вартість у супермаркетах

10:44

Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально

10:28

Над Україною зійде "Урожайний супермісяць": коли милуватися приголомшливим явищем

10:23

Українців штрафуватимуть за літню гуму: коли "перевзуватися"

10:19

"Руку не відчуваю": путіністка Успенська показалася після складної операції

Реклама
10:09

Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів

09:56

РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

09:49

Ось він зв'язок з Ані Лорак: Мурат Налчаджиоглу в люті від того, що відбувається

09:23

РФ атакувала промисловий об’єкт та енергетику – виникла пожежа, деталі

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 жовтня (оновлюється)

09:16

РФ вдарила по Харкову та області дронами: зруйновано будинки, є жертви та постраждаліФото

08:41

Повний місяць у жовтні 2025 року принесе 3 знакам зодіаку великий куш: хто щасливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

Ефективність РФ на фронті впаде: в ISW сказали, що потрібно зробити ЗСУ

08:23

Вибухи прогриміли в РФ: під удар потрапив стратегічний завод у ДзержинськуВідео

07:56

Невразливі для РЕБ: Краматорськ був уперше атакований FPV-дроном на оптоволокніФото

06:55

У Криму - потужні вибухи: горить нафтобаза, атаковано військову частинуВідео

06:22

РПЦ втомилася від себе самої - просить кликати повним ім'ямПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці, де хлопчик будує пісочні замки, за 31 с

05:00

Все у вогні, скрізь руїни: страшні кадри з першими хвилинами після удару по Львівщині

04:03

"Частина стратегії": політолог пояснив появу дронів РФ над Європою, чого чекатиВідео

03:30

Космічний прорив: місія на Місяць розкриє неймовірну загадку цивілізації

02:37

Не пропустіть свій шанс: названо найвдаліші дні жовтня для кожного знака зодіаку

02:09

Ворог змінив тактику на фронті: у Генштабі розповіли важливий нюанс

01:30

Роман Сасанчин хоче забрати до себе доньку після розлучення - як відреагувала ексдружина

Реклама
01:06

"Чого ти не йдеш грати": Караваєв жорстко "наїхав" на фаната після невдалого матчуВідео

00:25

"Стратегічна мета Росії": генерал розкрив секрет масованих ударів по Україні

00:19

Майже два десятки дронів: Харків під масованою атакою дронів, є постраждалі

05 жовтня, неділя
23:47

Мама і тато на стилі: Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

23:16

Небезпечніше за кригу: яку пастку насправді приховує опале листя для водіїв

23:06

Бєлгородська область у блекауті: ракета влупила по російській енергетиціВідео

22:22

Для ударів по НПЗ РФ Україна вже використовує "Фламінго" - The Economist

22:06

Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

21:57

Зимовий сон без шкідників: ефективні методи обробки саду після опадання листяВідео

21:08

"Випромінювала тепло і натхнення": померла 20-річна українська художня гімнастка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим Галкін
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти