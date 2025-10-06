Україна не отримає Tomahawk від США: дипломат назвав головну причину

Перехід у риториці президента США Дональда Трампа щодо РФ стався блискавично, каже Борис Бондарєв.

З'явився прогноз передачі Україні ракет Tomahawk

Важливе із заяв Бондарєва:

Перехід у риториці Трампа щодо РФ відбувся блискавично

Заяви про передачу Україні Tomahawk викликають сумніви

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв прокоментував імовірність передачі США Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, перехід у риториці президента США Дональда Трампа щодо РФ стався блискавично, що заважає побачити за ним реальну зміну стратегії.

"Її і не було, власне, змінювати-то особливо нічого. І поки не видно, щоб вона з'явилася. На мій погляд, усі ці заяви на кшталт: "Ми зараз поставимо Tomahawk" - викликають сумніви. Я, наприклад, сумніваюся, що вони дійсно їх поставлять. Це більше схоже на такий прийом: "Давай, Володимире, погоджуйся, зупиняй війну, а то ми зараз щось влаштуємо". Але що саме? Схоже, вони й самі до кінця не розуміють", - зазначив експерт.

На його думку, поки що не проглядається реалізація заяв вашингтонської адміністрації про нарощування поставок зброї Україні в разі відмови Кремля від мирного врегулювання.

"Москва це прекрасно бачить і думає: "Ну, добре, у вас є Tomahawk". Але ж це не суперзброя. Це крилата ракета великої дальності, але їй уже сто років в обід. Це не нове озброєння Вона добре проявила себе в Югославії, Іраку, тобто країн, у яких немає систем ППО. У Росії з ППО теж, прямо скажемо, не дуже добре, але все-таки щось є", - зазначив російський дипломат.

Він вважає, що під час активного застосування такі ракети - це витратний матеріал, їх потрібно постачати десятками і сотнями, і запускати не по одній, а всі відразу.

"Те, що Трамп заявив нібито про зняття всіх обмежень на удари вглиб території Росії, теж виглядає незрозуміло. Ці обмеження були зняті чи ні? Які саме обмеження малися на увазі - теж незрозуміло", - упевнений він.

Співрозмовник також нагадав про те, що в України вже є власні можливості - безпілотники, далекобійні ракети.

"Але загалом тут багато слів і мало розуміння того, що відбувається. Мені здається, поки зарано говорити про те, що американці різко змінили свою стратегію або навіть підхід до цієї війни. На словах - так, риторика жорсткіша, але як довго це триватиме?", - додав Бондарєв.

Tomahawk для України: ЗМІ про позицію Вашингтона

Президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk - тих самих, що раніше застосовувалися в ударах по цілях в Ірані. Як повідомляє The Washington Post, такі ракети мають дальність, що дозволяє досягти цілей у Москві та Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає ніякої конфіденційності.

Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

