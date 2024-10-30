Зеленський розніс Білий дім і зробив жорстку заяву про ракети Tomahawk

Інформація про ракети Tomahawk була конфіденційною, сказав Володимир Зеленський.

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Якщо інформація про Tomahawk потрапила до преси, це означає, що між Україною і США немає нічого конфіденційного - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Creative Commons

Головне із заяви Зеленського:

Україна робила запит США щодо Tomahawk

Інформація про ракети Tomahawk була таємницею

Між Україною і США немає конфіденційності

Поява в американській пресі інформації про ракети Tomahawk для означає, що у відносинах між Україною і США немає ніякої конфіденційності. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи він розповів, що запит на ракети Tomahawk - одна із секретних частин Плану перемоги.

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"Коли багато країн почали підтримувати План перемоги, ви бачите, що зараз відбувається в медіа, - вони сказали, що Україна хоче або хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо", - зазначив президент.

За його словами, питання Tomahawk - конфіденційна інформація між Україною і США.

"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Що таке Tomahawk? Ракета Tomahawk - іспано-американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності стратегічного і тактичного, підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування. Ракета летить на гранично малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Ракета на озброєнні кораблів і підводних човнів Військово-Морських сил США. Американці використовували її в усіх значних конфліктах, у яких їхня армія брала участь. Крім США, такі ракети є і у Великої Британії. Дальність ракети Tomahawk - орієнтовно від 600 до 2500 кілометрів, пише Вікіпедія.

Ракети Tomahawk для України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 29 жовтня американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника США опублікувало інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський у межах Плану перемоги (секретної частини документа) попросив Вашингтон поставити Україні ракети Tomahawk, дальність яких - 2400 кілометрів. Йшлося про реалізацію пункту "комплексного неядерного стратегічного пакета стримування".

Україна не отримає ракет Tomahawk, таке рішення навряд чи розглядатимуть, вважає військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. На його думку, поява подібних відомостей - контрольований витік інформації.

Поява в Україні ракет Tomahawk не виключена, раніше говорив політичний експерт Тарас Загородній. На його думку, йдеться про торг і завдання мінімум для Києва - отримати дозвіл на удари вглиб Росії.

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