Ракети Tomahawk для України: Зеленський зробив нову заяву

Україна не розкривала всю інформацію з Плану перемоги, яка призначена для партнерів, сказав Володимир Зеленський.

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У ситуації з Tomahawk партнери показали нерішучість - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головне із заяви Зеленського:

Партнери не хочуть давати Україні ракети Tomahawk

Президент не підтримує публікацію про Tomahawk у ЗМІ

Союзники України показали свою нерішучість

Поява в американській пресі повідомлень щодо прохання передати Україні Tomahawk свідчить про небажання партнерів постачати такі ракети. Ситуація засвідчила нерішучість західних союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з головами громад і районів Закарпаття у четвер, 31 жовтня, він розповів, що прецедент з оприлюдненням інформації із закритої частини Плану перемоги про ракети Tomahawk показав нерішучість партнерів.

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"Будь-який план сильний, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати якісь деталі закритих додатків, які є в плані, які стосуються, наприклад, ракет, які ми просили в наших партнерів, то ти спершу скажи, що я даю, а потім розказуй усім, що там у додатку. Тому що коли хтось із партнерів спочатку каже, що в додатку, це свідчить про те, що він не дуже хоче щось давати, у такий спосіб відкладає рішення", - пояснив свою позицію Зеленський.

Також він додав, що Україна не розкривала всю інформацію з Плану перемоги, яка призначена для партнерів.

Коротко про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Що таке Tomahawk? Ракета Tomahawk - іспано-американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності стратегічного і тактичного, підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування. Ракета летить на гранично малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Ракета на озброєнні кораблів і підводних човнів Військово-Морських сил США. Американці використовували її в усіх значних конфліктах, у яких їхня армія брала участь. Крім США, такі ракети є і у Великої Британії. Дальність ракети Tomahawk - орієнтовно від 600 до 2500 кілометрів, пише Вікіпедія.

"Партнери вже почали деякі меседжі давати в інформаційному просторі за кордоном. Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую", - наголосив Володимир Зеленський.

Публікація The New York Times про Tomahawk для України - що відомо:

Як повідомляв Главред, американське видання The New York Times 29 жовтня з посиланням на високопоставленого чиновника США оприлюднило інформацію, згідно з якою Зеленський у межах секретної частини Плану перемоги України попросив у Вашингтона ракети Tomahawk дальністю до 2500 км. Пункт передбачав реалізацію механізму "комплексного неядерного стратегічного пакета стримування".

Україна не отримає ракет Tomahawk, сказав Главреду військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. На думку експерта, поява такої інформації - контрольований витік відомостей.

30 жовтня Володимир Зеленський розніс Білий дім і зробив жорстку заяву про ракети Tomahawk. Президент зазначив, що поява такої інформації в пресі засвідчила, що між Києвом і Вашингтоном немає жодної конфіденційності.

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