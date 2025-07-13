Путін даремно грав із Трампом: Грем зробив гучну заяву про допомогу Україні

Найближчими днями буде вжито масштабних зусиль, щоб посадити Путіна за стіл перемовин, сказав Ліндсі Грем.

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Трамп завдає удару по Путіну і по країнах, які купують енергоресурси у кремлівського режиму - Грем / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Захід відправить Україні рекордні постаачання зброї

США саджатимуть Путіна за стіл перемовин

Китай, Індія і Бразилія відповідатимуть за економічну підтримку РФ

Днями очікується рішення про рекордні постачання озброєнь Україні, щоб вона могла себе захистити. Очільник Кремля Володимир Путін припустився помилки, коли вирішив грати з президентом США Дональдом Трампом. Тепер Трамп почав діяти проти агресора Росії та її союзників. Конгрес на межі ухвалення найзначніших санкцій в історії Штатів. Трамп отримає справжню кувалду. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Як повідомляє CBS News, автори законопроєкту про мита в 500% проти покупців енергоресурсів Росії - сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь (демократ) - дали інтерв'ю програмі "Віч-на-віч з нацією" з Маргарет Бреннан, де розповіли про зміну політики Трампа щодо РФ.

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"Найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї"

За словами Грема, ситуація з нападом Росії на Україну незабаром зміниться. На Україну чекають рекордні постачання озброєнь.

"Але ситуація у зв'язку з вторгненням Путіна в Росію скоро зміниться. Я очікую, що найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає тарифи і санкції, яких у нього ніколи раніше не було. Я очікую, що найближчими днями Європа надасть велику підтримку зусиллям із надання допомоги Україні", - сказав Грем.

Путіна саджатимуть за стіл перемовин

Республіканець акцентував увагу на тому, що Путін прорахувався і марно грав із Трампом.

"Путін припустився тут прорахунку. Протягом шести місяців президент Трамп намагався вмовити Путіна сісти за стіл перегомовин. Атаки посилилися, а не зменшилися. Один із найбільших прорахунків Путіна - це гра з Трампом", - каже Грем.

Уже найближчими днями і тижнями американці вживатимуть дуже серйозних заходів, щоб посадити Путіна за стіл перемовин. А на його економічних союзників чекає відповідальність.

"І ось побачите, найближчими днями і тижнями буде вжито масштабних зусиль, щоб посадити Путіна за стіл перемовин. А для тих, хто йому допомагає, Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе жодної відповідальності, ці часи майже минули", - додав політик.

Путін прорахувався, а Трамп отримає кувалду

Далі Грем сказав, що Захід не допустить окупації України. Конгрес максимально наблизився до ухвалення історичного законопроєкту про санкції.

"Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж. Він зробив величезну помилку. НАТО більше і сильніше, і ми як ніколи прагнемо не допустити, щоб він силою захопив Україну. Таким чином, Конгрес перебуває на межі ухвалення найзначнішого пакета санкцій в історії країни. Це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього сьогодні немає, справжню кувалду", - сказав сенатор.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Ультиматум для економічних союзників Путіна

Республіканець нагадав, що Китай, Індія і Бразилія - ключові покупці російської нафти. Трамп готовий діяти, а цим країнам доведеться обирати: або допомога Путіну, або економічна співпраця зі США.

"І головні порушники тут - Китай, Індія і Бразилія. Індія купує російську нафту задешево і перепродує її. Це огидно. Я розмовляв із президентом Трампом. Минулого тижня він сказав, що час діяти. Він намагався умовити Путіна сісти за стіл перемовин. Але моя мета - покласти край цій війні, і єдиний спосіб зробити це - змусити тих, хто підтримує Путіна, вибирати між американською економікою і допомогою Путіну. І у вас може бути тільки один парламентер, і це буде президент Трамп, який має максимальну гнучкість для припинення цієї війни. Китай, Індія і Бразилія, ви сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати Путіну", - підкреслив Ліндсі Грем.

Заява Трампа про Росію 14 липня - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 8 липня президент США Дональд Трамп вперше жорстко розкритикував Володимира Путіна. Трамп сказав, що Путін люб'язний, але розповідає американцям усіляку нісенітницю. Він попередив РФ про загрозу санкцій і заявив про "сюрприз".

Пізніше Трамп анонсував на 14 липня заяву про Росію. Глава Білого дому підкреслив своє розчарування Москвою і підтвердив відновлення військової допомоги Україні від США.

"У понеділок я виступлю з важливою заявою про Росію", - сказав Трамп.

Сполучені Штати затвердять законопроєкт про санкції авторства Грема-Блюменталя, проте Трамп не поспішить запускати їх у дію, вважає політолог Андрій Золотарьов. Згідно з його прогнозом, Трамп не наважиться піти на прямий конфлікт із Китаєм та Індією.

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Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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