У РФ півмільйонні втрати: Україна переможе у війні – командувач ЗС Британії

РФ "відчуває провал" в Україні, підкреслив Тоні Радакін.

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Тоні Радакін прокоментував хід війни в Україні / Facebook/Tony-Radakin, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Україна переможе у війні, яку проти неї розв'язала Росія, заявив командувач ЗС Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Незважаючи на наступ РФ на Харківщині та просування на окремих ділянках фронту із захопленням нових територій, РФ "відчуває провал" в Україні, підкреслив він в інтерв'ю Sky News.

"Росія досягає тактичного просування на суші. Але якщо повернутися до березня 2022 року, Росія займала близько 17% території України. Сьогодні вона займає 11%. Тому Росія все ще перебуває в дефіциті", - пояснив британський воєначальник.

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При цьому він висловив "абсолютну впевненість" у перемозі України і наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

"До кінця червня Росія втратить 500 тисяч осіб - убитими і пораненими. Уже минули 800 днів війни, яка, за очікуваннями Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку", - підкреслив адмірал.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Він також висловив думку, що диктатор РФ Володимир Путін не бажає прямого зіткнення з НАТО і ядерної війни.

"Путін не хоче війни з НАТО. Путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу завдяки силі НАТО", - додав Радакін.

Закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву про закінчення війни. Війна має завершитися відповідно до міжнародного права, наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський раніше попередив про найгірший сценарій закінчення війни. Попередження президента прозвучало на тлі відмови Конгресу протягом кількох місяців ухвалити пакет допомоги.

Як повідомлялося раніше, у Держдепі США сказали, якого закінчення війни в Україні вони очікують. Речник Держдепу наголосив, що позиція США щодо того, кого вони хочуть бачити переможцем у цій війні, є чіткою.

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