"Це принципово": у Держдепі США сказали, якого закінчення війни в Україні вони очікують

Речник Держдепу наголосив, що позиція США щодо того, кого вони хочуть бачити переможцем у цій війні, є чіткою.

https://glavred.net/ukraine/eto-principialno-v-gosdepe-ssha-skazali-kakogo-okonchaniya-voyny-v-ukraine-oni-ozhidayut-10566701.html Посилання скопійоване

У Держдепі США сказали, якого закінчення війни в Україні вони очікують/ колаж: Главред, фото: окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скрін

Сполучені Штати Америки мають принципову позицію і хочуть, щоб війна країни-агресорки Росії проти України завершилася перемогою Києва.

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Укрінформ". Він наголосив, що у США принципово хочуть, щоб Україна виграла цю війну.

відео дня

"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", – наголосив він.

Також він нагадав, що раніше під час поїздки до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен наголошував, що РФ повинна зазнати стратегічної поразки у цій війні.

Міллер наголосив, що Вашингтон має чітку позицію і хоче, щоб Росія програла війну в Україні.

"Я думаю, що наша позиція – кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, – залишається достатньо чіткою вже понад два роки", – наголосив речник Держдепу.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Заборона США бити її зброєю по території РФ – що відомо

Раніше повідомлялося, що Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США. Якщо США погодяться на такі зміни, то це буде вказувати, що відбулися серйозні зміни у політиці адміністрації американського президента.

ЗМІ дізналися, як Україна тисне на Штати щодо ударів по РФ зброєю США. Україна не може ефективно захищатися від КАБів без перехоплення російських бойових літаків у повітряному просторі країни-агресора, вважають в ISW.

Посол України пояснила, чому США повинні дозволити бити своєю зброєю по РФ. Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю США по місцях, звідки РФ атакує, заявила посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, глава Пентагону виступив із важливим попередженням і заявив про вирішальні тижні для України. За словами Ллойда Остіна, наступні тижні та місяці будуть мати вирішальне значення для України. Однак, країни-союзники продовжуватимуть рішучі дії для допомоги Україні в боротьбі за власну свободу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред