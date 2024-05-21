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"Банду обезголовлять": несподіваний прогноз спецоперації з ліквідації Путіна

Олексій Тесля
21 травня 2024, 05:25
1870
У Росії можуть початися розкручуватися відцентровані сили, не виключив Олександр Сотник.
Олександр Сотник, Володимир Путін
/ Главред, скрін

Навряд чи можна сподіватися на переворот у країні-агресорі РФ найближчим часом, заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Я б не сподівався на те, що буде якийсь переворот <...> Оскільки Росія перетворилася на банду, з нею треба і чинити так, як із бандою: її потрібно обезголовити і для цього провести якусь спецоперацію з ліквідації Путіна, а коли ватажка не буде, буде не зрозуміло, кому підкорятися", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Публіцист вважає, що в цьому випадку в Росії почнуть розкручуватися відцентровані сили, і вся вертикаль почне тремтіти і сипатися.

"І вийде така турбулентність! А що буде коїтися на фронтах! Там буде не зрозуміло, кому тепер підкорятися, хто верховний головнокомандувач - немає. І все посиплеться, і цей бумеранг повернеться в Росію", - каже він.

Водночас співрозмовник нагадав про те, що СРСР, який був набагато міцнішим за нинішню РФ, не витримав краху афганської авантюри, тож можна припустити силу, коли "український бумеранг повернеться на батьківщину".

"Він просто на шматки розірве цю територію", - додав Сотник.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Раніше в ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

Як відомо, нещодавно Telegram-канал Генерал СЗР писав, що у Путіна нібито стався серйозний напад - кремлівський диктатор ледве не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СЗР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця в резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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