Путініст Сосєдов невдало впав зі сходів у Якутії.

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Судово-медичні експерти назвали причину смерті Сергія Соседова / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/sosedov.official

Коротко:

Хто сумнівається у нещасному випадку

Що відомо про подробиці розслідування

Після смерті путініста, музичного критика Сергія Соседова в Якутії з’явилися підозри, що його смерть могла бути не випадковою.

Як пишуть російські пропагандисти, родичі артиста сумніваються в повноті розслідування, а голова Слідчого комітету терористичної Росії Олександр Бастрикін взяв перевірку обставин смерті путініста під свій контроль.

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Соседов помер 23 вересня 2026 року після падіння зі сходів у готелі Нерюнгрі. Офіційна версія - важка травма голови. Однак родина досі домагається відповідей на питання щодо обставин події.

Путініст Сергій Соседов помер внаслідок падіння / Фото Стархіт

Племінник критика Олег Казанцев заявив, що співробітники готелю відмовилися надати родичам записи з камер спостереження. При цьому директор готелю раніше повідомляв, що відео вилучили слідчі.

Додаткові підозри викликала поведінка співробітників готелю та його власника Тамерлана Караєва, який, за даними програми Андрія Малахова, виїхав до В’єтнаму незабаром після трагедії.

Експерт, який вивчив параметри сходів, вказав на можливі порушення: різну висоту сходинок, відсутність протиковзких накладок та недостатнє освітлення. Ці недоліки могли призвести до падіння.

Родичі звернулися до Слідчого комітету з проханням провести перевірку. При цьому доказів того, що Соседову вбили, публічно не наведено. Версія про можливий злочин залишається підозрою, тоді як офіційно повідомлялося про смертельну травму, отриману під час падіння.

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Про особу: Сергій Соседов Сергій Соседов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви, повідомляє Вікіпедія. З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів вокального шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росія напала на Україну, Соседов підтримав вторгнення агресора.

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