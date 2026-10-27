Терпіння Кейт на межі: як Гаррі та Меган знову загострили конфлікт

Меган Маркл і принц Гаррі несподівано взяли участь у публічному заході.

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Кейт Міддлтон втрачає терпіння / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Що дратує Кейт Міддлтон

Що зробили Меган і Гаррі

Принцеса Уельська Кетрін, як стверджують джерела RadarOnline, відчуває сильне роздратування через повернення принца Гаррі та Меган Маркл до публічних заходів у Великій Британії.

За даними видання, особливо гостро вона відреагувала на недавній візит подружжя до Ноттінгема, де вони спілкувалися з місцевими жителями та відвідували благодійні організації.

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За словами анонімного співрозмовника видання, поява герцога та герцогині Сассекських нагадала Кетрін про колишні конфлікти та публічну критику королівської родини. Джерело стверджує, що принцеса довго намагалася уникати відкритого протистояння з Гаррі та Меган, зокрема заради свого чоловіка, принца Вільяма. Однак, як заявляє інсайдер, її терпіння поступово вичерпується.

Чому візит Гаррі та Меган викликав невдоволення

15 жовтня герцог і герцогиня Сассекські відвідали Ноттінгем, де зустрілися з мешканцями та представниками кількох благодійних організацій. Їхня поїздка привернула увагу громадськості, оскільки за форматом нагадувала офіційні заходи діючих членів британської королівської родини.

При цьому Гаррі та Меган відмовилися від виконання обов’язків старших діючих членів монархії у 2020 році. Згідно з матеріалом RadarOnline, саме ця суперечність нібито особливо дратує Кетрін: подружжя знову бере участь у помітних публічних заходах, хоча більше не представляє королівський дім в офіційній якості.

Кейт Міддлтон має владу в палаці / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Анонімне джерело стверджує, що принцесі непросто змиритися з тим, що минулі розбіжності можуть залишитися без обговорення, а стосунки між родичами - відновитися без визнання причин конфлікту.

Втім, сама Кетрін публічно не коментувала ані поїздку Гаррі та Меган, ані свою ймовірну реакцію на неї.

Кетрін нібито хоче відновлення довіри

Принцеса Уельська не обов’язково виступає проти можливого примирення. Однак, згідно з версією джерела, вона вважає, що для відновлення сімейних стосунків недостатньо просто повернутися до спілкування.

Інсайдер стверджує, що Кетрін хотіла б побачити визнання того, який біль могли заподіяти родині публічні заяви Гаррі та Меган. За його словами, принцеса сумнівається, що відверта розмова з герцогом і герцогинею Сассекськими залишиться виключно приватною.

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Джерело також припускає, що Кетрін може вирішити висловити свої претензії через посередника, щоб уникнути нового особистого конфлікту та не поглиблювати розбіжності між родичами.

Ці відомості ґрунтуються на словах неназваного співрозмовника видання. Підтверджень того, що принцеса дійсно розглядає такий крок, немає.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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