Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Терпіння Кейт на межі: як Гаррі та Меган знову загострили конфлікт

Олена Кюпелі
27 жовтня 2026, 10:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Меган Маркл і принц Гаррі несподівано взяли участь у публічному заході.
Кейт Міддлтон - Рак
Кейт Міддлтон втрачає терпіння / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Що дратує Кейт Міддлтон
  • Що зробили Меган і Гаррі

Принцеса Уельська Кетрін, як стверджують джерела RadarOnline, відчуває сильне роздратування через повернення принца Гаррі та Меган Маркл до публічних заходів у Великій Британії.

За даними видання, особливо гостро вона відреагувала на недавній візит подружжя до Ноттінгема, де вони спілкувалися з місцевими жителями та відвідували благодійні організації.

відео дня

За словами анонімного співрозмовника видання, поява герцога та герцогині Сассекських нагадала Кетрін про колишні конфлікти та публічну критику королівської родини. Джерело стверджує, що принцеса довго намагалася уникати відкритого протистояння з Гаррі та Меган, зокрема заради свого чоловіка, принца Вільяма. Однак, як заявляє інсайдер, її терпіння поступово вичерпується.

Чому візит Гаррі та Меган викликав невдоволення

15 жовтня герцог і герцогиня Сассекські відвідали Ноттінгем, де зустрілися з мешканцями та представниками кількох благодійних організацій. Їхня поїздка привернула увагу громадськості, оскільки за форматом нагадувала офіційні заходи діючих членів британської королівської родини.

При цьому Гаррі та Меган відмовилися від виконання обов’язків старших діючих членів монархії у 2020 році. Згідно з матеріалом RadarOnline, саме ця суперечність нібито особливо дратує Кетрін: подружжя знову бере участь у помітних публічних заходах, хоча більше не представляє королівський дім в офіційній якості.

Кейт Міддлтон продемонструвала прості сережки
Кейт Міддлтон має владу в палаці / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Анонімне джерело стверджує, що принцесі непросто змиритися з тим, що минулі розбіжності можуть залишитися без обговорення, а стосунки між родичами - відновитися без визнання причин конфлікту.

Втім, сама Кетрін публічно не коментувала ані поїздку Гаррі та Меган, ані свою ймовірну реакцію на неї.

Кетрін нібито хоче відновлення довіри

Принцеса Уельська не обов’язково виступає проти можливого примирення. Однак, згідно з версією джерела, вона вважає, що для відновлення сімейних стосунків недостатньо просто повернутися до спілкування.

Інсайдер стверджує, що Кетрін хотіла б побачити визнання того, який біль могли заподіяти родині публічні заяви Гаррі та Меган. За його словами, принцеса сумнівається, що відверта розмова з герцогом і герцогинею Сассекськими залишиться виключно приватною.

Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Великої Британії
Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Джерело також припускає, що Кетрін може вирішити висловити свої претензії через посередника, щоб уникнути нового особистого конфлікту та не поглиблювати розбіжності між родичами.

Ці відомості ґрунтуються на словах неназваного співрозмовника видання. Підтверджень того, що принцеса дійсно розглядає такий крок, немає.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше в інтернеті виявили архівний кліп російського співака Мурата Насирова, який наклав на себе руки в терористичній Росії.

Раніше також популярна українська співачка FIЇNKA розповіла, як рівно рік тому зважилася на радикальне схуднення.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II та другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

12:36Світ
Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

12:13Війна
Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

12:04Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Останні новини

13:25

Кому молитися 28 жовтня про міцну сім'ю: яке церковне свято

12:41

Патрік Свейзі з'явиться у продовженні "Брудних танців": як актора повернуть на екран

12:36

Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

12:28

"Наклав на мене порчу": концерти путіністки Доліної в РФ раптово відмінили

12:13

Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:04

Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 28 жовтня: Стрільцям — звістка, Козерогам — перерва

11:54

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

11:43

У РФ почали говорити про вбивство Сосєдова: родичі не вірять у нещасний випадок

Реклама
11:35

Китайський гороскоп на завтра, 28 жовтня: Бикам — прощення, Півням — кохання

11:12

Іномарки під підозрою в шпигунстві: Невзоров про нову ініціативу ДерждумиПогляд

10:55

Терпіння Кейт на межі: як Гаррі та Меган знову загострили конфлікт

10:52

Росія змінила підхід до ударів по Україні: Зеленський назвав головну небезпекуФото

10:47

Вучич програв вибори в Сербії: як поразка союзника позначиться на Кремлі

10:45

"Буданов ледве стримував гнів": Le Monde про пропозицію США Україні на переговорах

10:38

"Боляче прощатися": помер зірка серіалу "Слуга народу"

10:26

Росія готує новий масований ракетний удар: що помітили на аеродромах

09:59

"Я схудла на 12 кг": популярна співачка здивувала змінами за місяць

09:56

Близько 11 млрд грн. отримали фірми з оточення голови Держвідновлення Федорова на відбудові і проблемних контрактах - ЗМІ

09:55

Замість освіжувача повітря: що іспанці додають у воду, щоб оселя приємно пахла восени

Реклама
09:37

Масований удар по Києву: скільки дронів і ракет було збитоФото

09:15

Реперка Нікі Мінаж може стати прес-секретарем Білого дому - подробиці

09:00

Росія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу України

08:35

Путін повертається до "ультиматуму Лаврова": Невзлін про нову інтригу КремляПогляд

08:05

В Італії закликали припинити допомогу Україні: як відреагувала прем’єрка Мелоні

07:57

В Олешках оголосили "режим тиші": Лубинець повідомив про початок гуммісії

07:11

У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

06:24

Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

05:55

"Концерти влаштовує": Козловський похвалився талантом сина

05:32

Українець чи росіянин: ким насправді був князь Рюрик, історик назвав 2 версіїВідео

05:11

Малина не вродить наступного року: якої помилки не можна припускатися під час обрізки

04:30

Три знаки зодіаку увійдуть у смугу везіння: кому скоро усміхнеться фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 жовтня: Тельцям - щастя, Терезам - невдоволення

03:14

Вчені знайшли "нову Землю" і здивували сенсаційним відкриттям

02:48

Що роблять собаки, коли залишаються вдома на самоті: яка поведінка є нормальною

01:06

Ціни на АЗС можуть різко піти вгору: водіїв попередили про нове подорожчання

00:10

Спецсили ФРН готуються до війни з РФ: оприлюднено ймовірний сценарій боїв

26 жовтня, понеділок
23:50

РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари

23:15

Україна запроваджує режим припинення вогню: де та коли він діятиме

23:02

Індукційні плити втрачають популярність: багато хто повертається до одного варіанту

Реклама
22:47

Як правильно запікати картоплю - секретний інгредієнт для хрусткої скоринки

22:18

Бронювання від мобілізації в Україні змінили: Кабмін оголосив нові правила

22:12

Загроза нового масованого удару: Жданов розкрив, які міста на прицілі РФ

21:57

РФ вгатила балістикою по Києву - є жертва і поранені, пошкоджено лікарні

21:35

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт намазки з цибулі за 20 хвилин

21:34

Прибирати годинами більше не доведеться: як навести лад у домі за 20 хвилин

21:10

Висока загроза балістичного обстрілу: українців попередили про небезпеку

21:05

Ціна на автогаз різко додасть у ціні: українцям назвали про нову вартість палива

20:38

Як місяць народження впливатиме на характер дитини у майбутньому

20:36

Міста України готуватимуть до кругової оборони: що відомо про указ Зеленського

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти