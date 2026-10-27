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Росія змінила підхід до ударів по Україні: Зеленський назвав головну небезпеку

Юрій Берендій
27 жовтня 2026, 10:52
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Зеленський заявив, що затримки з перехоплювачами для Patriot і NASAMS допомагають РФ. За ніч Росія випустила 16 балістичних ракет і понад 280 дронів.
Зеленський відреагував на масований удар РФ по Києву
Зеленський відреагував на масований удар РФ по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва

Коротко:

  • Зеленський: затримки з перехоплювачами для Patriot і NASAMS допомагають РФ
  • За ніч Росія випустила 16 балістичних ракет і понад 280 дронів
  • Кількість постраждалих від удару по кампусу в Києві зросла до 12

Країна-агресорка Росія в ніч на 27 жовтня атакувала Україну 16 балістичними ракетами та понад 280 дронами, у Києві зафіксовано влучання, зокрема по Південному мосту. Кількість постраждалих унаслідок удару по кампусу університету в столиці ввечері 26 жовтня зросла до 12. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави звернув увагу, що ворог завдав по столиці повторного удару саме тоді, коли на місці вже працювали рятувальні бригади.

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"До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, пʼять із них – студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику. Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики", - повідомив Зеленський.

  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 27 жовтня ДСНС Києва

Окрім столичного регіону, російські ракети й дрони цієї ночі дісталися як прифронтових, так і тилових областей - від Сумщини до Буковини.

"Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені – це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура", - зазначив глава держави.

Як затримки з ракетами для Patriot позначаються на захисті України

Головну причину того, що російські ракети дедалі частіше досягають цілей, президент пов'язує з проблемами в постачанні засобів протиповітряної оборони від партнерів.

"Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для "петріотів" та "насамсів", які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари", - заявив Зеленський.

Глава держави переконаний, що без зовнішнього впливу на Кремль і посилення допомоги Києву зупинити обстріли не вдасться.

"Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась", - наголосив президент.

Зеленський окремо звернувся до союзників, які допомагають Україні з ППО без зволікань.

"Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно. Треба наближати мир і рятувати життя. Дякую всім, хто з Україною!" - підкреслив президент.

Patriot
Patriot / Інфографіка: Главред

Чи отримує Україна попередження про масовані ракетні удари: що відомо

Україна отримує завчасні попередження про загрозу російських ракетних ударів, зокрема балістичних, однак це не вирішує проблему нестачі засобів протиповітряної оборони. Інформація про можливі атаки зазвичай надходить за дві-три доби. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За словами експерта, під час скандалу довкола Starlink виникали питання щодо своєчасності передавання розвідувальної інформації. Водночас, як зазначив Жданов, військові джерела повідомляли про регулярне надходження попереджень, за винятком одного випадку, коли США не передали інформацію про загрозу балістичного удару.

"А так Пентагон, суперечки були в засобах масової інформації, але військові джерела кажуть, що всі попередження надходили своєчасно. Зі Starlink так, Ілон Маск з Трампом погралися щодо зменшення швидкості, обмеження швидкості працювання Starlink. А по ударах ми все отримуємо", - зазначив він.

Росія змінила підхід до ударів по Україні: Зеленський назвав головну небезпеку
Starlink / Інфографіка: Главред

Попередження про можливі атаки не означають, що відомий точний час удару. За словами Жданова, інформація охоплює орієнтовний період, протягом якого Росія може застосувати балістичні ракети.

"Розумієте, це теж точність. Вони розтягують попередження зазвичай на 48 або на 72 години. Це ж дві чи три доби. Це орієнтовно термін проведення цього удару", - сказав Жданов.

Водночас експерт наголосив на проблемі, яка залишається навіть за наявності розвідувальних даних: Україна не має достатньої кількості засобів для перехоплення всіх загроз.

"Проте в цьому сенсі працює, розвіддані йдуть. Але навіть з попередженням як не було воно чим збивати, так і немає. Нічого ж не змінюється", - наголосив він.

Ракети для Patriot - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що США затримують постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За словами глави держави, частину оплачених за програмою PURL ракет американська сторона схвалила, а решту – ні. Нині США передають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів Patriot щомісяця, що приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена.

Видання The Kyiv Independent з посиланням на джерела повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет блокує передачу Україні великої партії ракет до комплексів Patriot. За даними журналістів, контракти на ракети для Patriot досі не підписані, хоча гроші за боєприпаси союзники вже перерахували. В українському керівництві підозрюють, що так Вашингтон тисне на Київ, аби той відмовився від ударів по російських нафтових об'єктах.

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув звинувачення в тому, що Вашингтон навмисно обмежує передачу Україні ракет-перехоплювачів. За його словами, затримка ракет для Patriot пов'язана з переглядом розподілу озброєння з огляду на власні оборонні потреби США. Рішення про передачу перехоплювачів, як пояснив Рубіо, залежить від ситуації в інших регіонах і необхідності захищати американські об'єкти.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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