Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Вучич програв вибори в Сербії: як поразка союзника позначиться на Кремлі

Віталій Кірсанов
27 жовтня 2026, 10:47
google news Підпишіться
на нас в Google
Сербія прокинулася в новій політичній реальності: по всій країні відбулися масові святкування.
Вучич програв вибори в Сербії
Вучич програв вибори в Сербії / Колаж: Главред, фото: Європейський Союз, Вікіпедія

Коротко

  • Партія Вучича програла вибори студентському руху в Сербії
  • Кремль втратив ще одного союзника в Європі після Орбана
  • Російські спецслужби можуть втратити базу на Балканах

Політична сила Александара Вучича зазнала нищівної поразки на парламентських виборах у Сербії від руху "Студентський список", який підтримали студенти. Москва втратила одного з ключових партнерів у Європі через півроку після того, як Віктор Орбан втратив владу в Угорщині, а російська еліта побоюється швидкого розвороту Белграда в бік Брюсселя.

"Главред" з’ясував, якими наслідками для Росії обернеться поразка Вучича на виборах у Сербії.

відео дня

Чому поразка Вучича в Сербії стала ударом для Кремля

Підсумки голосування викликали хвилю зневіри в російській столиці, пише The Japan Times. У понеділок Сербія прокинулася в новій політичній реальності: по всій країні відбулися масові святкування, а Вучич, який з 2014 року очолював уряд або обіймав президентську посаду і часто бував у Москві, опинився серед тих, хто програв.

Для Кремля Белград за часів Вучича був ключовим союзником на континенті та опорою у протистоянні політиці Євросоюзу. Сербія закуповувала значні обсяги газу у "Газпрому" і, незважаючи на курс на вступ до ЄС, відмовлялася приєднуватися до санкцій проти РФ за війну в Україні.

Представники "Студентського списку" запевняють, що не вводитимуть обмежень проти Москви та збережуть військовий нейтралітет країни. Однак головний редактор журналу "Росія в глобальній політиці" Федір Лук’янов провів пряму паралель із нещодавніми подіями в Будапешті та дав песимістичну оцінку перспективам Москви.

"У цьому сенсі угорський прецедент є досить показовим. І Росії нічого хорошого від цього чекати", - підсумував Лук’янов.

Видання звертає увагу й на ширший контекст. Сербія ризикує випасти з орбіти Москви одночасно з ослабленням російських позицій в інших регіонах, які Кремль традиційно вважав зоною своїх інтересів.

"Потенційна втрата Сербії на тлі ослаблення впливу РФ на Південному Кавказі та в Центральній Азії вже розцінюється політиками та ЗМІ в Москві як серйозний геополітичний провал Кремля", - пише The Japan Times.

Вучич програв вибори в Сербії: як поразка союзника позначиться на Кремлі
Екс-президент Сербії Олександр Вучич / Фото: скріншот

Що Песков сказав про поразку Вучича та нову владу в Сербії

На тлі похмурих оцінок експертів офіційна Москва спробувала зберегти хорошу міну при поганій грі. Речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок, 26 жовтня, заявив, що Москва бере до відома підсумки голосування, а сам Вучич не йде з політики і перейде до опозиційного табору.

За даними російського пропагандистського агентства "Інтерфакс", Пєсков розраховує, що експрезидент і в новому статусі продовжить працювати над зближенням Белграда з Москвою. До переможців виборів кремлівський речник звернувся з більш обережним посланням, давши зрозуміти, що подальша лінія поведінки залежить не лише від російської сторони.

"Що стосується нової політичної сили, яка прийде до влади, ми висловлюємо надію, що її дії також будуть спрямовані на подальший розвиток відносин… Але, як відомо, для танго потрібні двоє", - прокоментував Пєсков.

Крім того, представник Кремля висловив сподівання, що нове сербське керівництво збереже курс на, як він висловився, конструктивну співпрацю з РФ. Пєсков наголошував, що таке партнерство відповідає насамперед інтересам самого Белграда.

"Співпраця з Росією в інтересах Сербії", "це вигідно насамперед Сербії", - стверджував кремлівський речник.

Що станеться з російськими шпигунами в Сербії після поразки Вучича

Поки Кремль публічно демонструє стриманість, зміна влади в Белграді може боляче вдарити по російським спецслужбам. Журналіст-розслідувач, засновник групи Bellingcat Христо Грозев у соцмережі X зазначив, що Вучич вкрай прихильно ставився до агентури Москви, а країна стала для СЗР та інших російських відомств головною базою в Європі.

За оцінкою Грозева, підсумки голосування позбавлять Росію цього плацдарму. Розслідувач назвав такий сценарій одним із найсерйозніших наслідків змін у Сербії.

"Одним із найсерйозніших наслідків перемоги студентів на виборах у Сербії стане те, що російській розвідці доведеться шукати нове притулок для сотень своїх шпигунів, які перебували в Сербії, користувалися підтримкою сербських спецслужб або навіть паспортами, виданими цією країною", - написав журналіст.

Окремо Грозев зупинився на постаті Олександра Вуліна, який за останнє десятиліття обіймав чимало міністерських посад у сербському уряді, зокрема очолював Міноборони та МВС. Розслідувач вважає цього політика надзвичайно близьким до російських силових структур.

"Особливо цікаво, яка доля чекає Олександра Вуліна, який до минулого року обіймав посаду віце-прем’єра. Фактично він був резидентом російської розвідки в Белграді, часто подорожував разом з оперативниками ФСБ і був нагороджений Путіним орденом Дружби в штаб-квартирі Служби зовнішньої розвідки Росії", - зазначив Грозев.

Хто стоїть за студентським рухом, що переміг Вучича в Сербії

Сам Вучич до останнього намагався дискредитувати силу, яка в підсумку усунула його від влади. Американський телеканал CNN нагадує, що сербський лідер називав кампанію студентів "керованою з-за кордону спробою усунути його з посади", однак ця риторика не допомогла йому втримати позиції після багаторічного домінування на політичній сцені.

"Хоча експрезидент раніше регулярно перегравав роздроблену опозицію Сербії, молодіжний рух, що не мав єдиного лідера, виявився серйозним супротивником, який похитнув його міцну владу після 14 років правління", - пише CNN.

"Студентський список" заснували студенти університетів, але жоден із них не балотувався. Кандидатами стали маловідомі фахівці, спортсмени, фермери та діячі мистецтва - такий підхід мав протиставити одноосібному правлінню Вучича ідею спільності та солідарності.

Під час кампанії активісти робили ставку на позапартійні зусилля щодо відновлення економіки та демократії в країні. Незважаючи на нападки у провладних ЗМІ, вони пересувалися країною на велосипедах і пішки, щоб достукатися до мешканців сільської місцевості - традиційних оплотів Вучича.

Журналісти CNN проводять паралель із нещодавнім голосуванням в Угорщині, де активність молодих виборців допомогла покласти край 16-річному правлінню Віктора Орбана та призвела до формування нового проєвропейського уряду.

"Ця подія, ймовірно, викличе резонанс і за межами Сербії, оскільки країни по всій Європі стикаються з гнівними протестами молоді та студентів", - зазначає CNN.

Зазначимо, 27 вересня президент Сербії Александар Вучич оголосив про відставку з посади глави держави, яку обіймав з 2017 року.

25 жовтня в Сербії відбулися позачергові парламентські вибори.

Згідно з прогнозом Центру вільних виборів і демократії (CeSID) та соціологічного агентства Ipsos, "Студентський список" набирає 52,9% голосів. "Об’єднана Сербія" експрезидента Александара Вучича набирає 38,8 % голосів.

Вучич визнав поразку.

"Остаточних результатів у нас поки що немає, але, судячи з вибірки… очевидно, що ми програли ці вибори. Переміг "Студентський список": вони отримають від 135 до 140 місць, а ми - 105, більше ніхто до парламенту не пройшов", - заявив він.

Читайте також:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також за кордоном є багато філій. Окрім США, телекомпанія транслює свої програми через кабельну мережу також і в Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення у 212 інших країнах світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться понад 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Сербія Вучич Дмитро Пєсков Bellingcat Олександр Вучич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

12:36Світ
Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

12:13Війна
Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

12:04Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Більшість зберігає горіхи неправильно: де вони довше залишатимуться свіжими

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: як підготувати грядки без перекопування

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Долар злетів до нового історичного рекорду, євро рвонув угору: курс валют на 27 жовтня

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Як очистити чайник від білого накипу за 30 хвилин без соди чи оцту

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Німецький метод проти конденсату: просто, дешево та ефективно для кожного

Останні новини

13:25

Кому молитися 28 жовтня про міцну сім'ю: яке церковне свято

12:41

Патрік Свейзі з'явиться у продовженні "Брудних танців": як актора повернуть на екран

12:36

Путін провів переговори з лідерами країн Європи про завершення війни - що відомо

12:28

"Наклав на мене порчу": концерти путіністки Доліної в РФ раптово відмінили

12:13

Путін не планує зупиняти війну: в ISW оцінили позицію Кремля перед переговорами

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:04

Міста України готують до кругової оборони: що передбачає таємне рішення РНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 28 жовтня: Стрільцям — звістка, Козерогам — перерва

11:54

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

11:43

У РФ почали говорити про вбивство Сосєдова: родичі не вірять у нещасний випадок

Реклама
11:35

Китайський гороскоп на завтра, 28 жовтня: Бикам — прощення, Півням — кохання

11:12

Іномарки під підозрою в шпигунстві: Невзоров про нову ініціативу ДерждумиПогляд

10:55

Терпіння Кейт на межі: як Гаррі та Меган знову загострили конфлікт

10:52

Росія змінила підхід до ударів по Україні: Зеленський назвав головну небезпекуФото

10:47

Вучич програв вибори в Сербії: як поразка союзника позначиться на Кремлі

10:45

"Буданов ледве стримував гнів": Le Monde про пропозицію США Україні на переговорах

10:38

"Боляче прощатися": помер зірка серіалу "Слуга народу"

10:26

Росія готує новий масований ракетний удар: що помітили на аеродромах

09:59

"Я схудла на 12 кг": популярна співачка здивувала змінами за місяць

09:56

Близько 11 млрд грн. отримали фірми з оточення голови Держвідновлення Федорова на відбудові і проблемних контрактах - ЗМІ

09:55

Замість освіжувача повітря: що іспанці додають у воду, щоб оселя приємно пахла восени

Реклама
09:37

Масований удар по Києву: скільки дронів і ракет було збитоФото

09:15

Реперка Нікі Мінаж може стати прес-секретарем Білого дому - подробиці

09:00

Росія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу України

08:35

Путін повертається до "ультиматуму Лаврова": Невзлін про нову інтригу КремляПогляд

08:05

В Італії закликали припинити допомогу Україні: як відреагувала прем’єрка Мелоні

07:57

В Олешках оголосили "режим тиші": Лубинець повідомив про початок гуммісії

07:11

У Лондоні вручили "Золотий м'яч": названо найкращого футболіста 2026 року

06:24

Нічна атака на Київ: обмежено рух Південним мостом

05:55

"Концерти влаштовує": Козловський похвалився талантом сина

05:32

Українець чи росіянин: ким насправді був князь Рюрик, історик назвав 2 версіїВідео

05:11

Малина не вродить наступного року: якої помилки не можна припускатися під час обрізки

04:30

Три знаки зодіаку увійдуть у смугу везіння: кому скоро усміхнеться фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 жовтня: Тельцям - щастя, Терезам - невдоволення

03:14

Вчені знайшли "нову Землю" і здивували сенсаційним відкриттям

02:48

Що роблять собаки, коли залишаються вдома на самоті: яка поведінка є нормальною

01:06

Ціни на АЗС можуть різко піти вгору: водіїв попередили про нове подорожчання

00:10

Спецсили ФРН готуються до війни з РФ: оприлюднено ймовірний сценарій боїв

26 жовтня, понеділок
23:50

РФ атакувала балістикою Київ, є загиблі: можуть бути повторні удари

23:15

Україна запроваджує режим припинення вогню: де та коли він діятиме

23:02

Індукційні плити втрачають популярність: багато хто повертається до одного варіанту

Реклама
22:47

Як правильно запікати картоплю - секретний інгредієнт для хрусткої скоринки

22:18

Бронювання від мобілізації в Україні змінили: Кабмін оголосив нові правила

22:12

Загроза нового масованого удару: Жданов розкрив, які міста на прицілі РФ

21:57

РФ вгатила балістикою по Києву - є жертва і поранені, пошкоджено лікарні

21:35

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт намазки з цибулі за 20 хвилин

21:34

Прибирати годинами більше не доведеться: як навести лад у домі за 20 хвилин

21:10

Висока загроза балістичного обстрілу: українців попередили про небезпеку

21:05

Ціна на автогаз різко додасть у ціні: українцям назвали про нову вартість палива

20:38

Як місяць народження впливатиме на характер дитини у майбутньому

20:36

Міста України готуватимуть до кругової оборони: що відомо про указ Зеленського

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти