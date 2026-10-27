Вучич програв вибори в Сербії: як поразка союзника позначиться на Кремлі

Сербія прокинулася в новій політичній реальності: по всій країні відбулися масові святкування.

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Вучич програв вибори в Сербії / Колаж: Главред, фото: Європейський Союз, Вікіпедія

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Партія Вучича програла вибори студентському руху в Сербії

Кремль втратив ще одного союзника в Європі після Орбана

Російські спецслужби можуть втратити базу на Балканах

Політична сила Александара Вучича зазнала нищівної поразки на парламентських виборах у Сербії від руху "Студентський список", який підтримали студенти. Москва втратила одного з ключових партнерів у Європі через півроку після того, як Віктор Орбан втратив владу в Угорщині, а російська еліта побоюється швидкого розвороту Белграда в бік Брюсселя.

"Главред" з’ясував, якими наслідками для Росії обернеться поразка Вучича на виборах у Сербії.

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Чому поразка Вучича в Сербії стала ударом для Кремля

Підсумки голосування викликали хвилю зневіри в російській столиці, пише The Japan Times. У понеділок Сербія прокинулася в новій політичній реальності: по всій країні відбулися масові святкування, а Вучич, який з 2014 року очолював уряд або обіймав президентську посаду і часто бував у Москві, опинився серед тих, хто програв.

Для Кремля Белград за часів Вучича був ключовим союзником на континенті та опорою у протистоянні політиці Євросоюзу. Сербія закуповувала значні обсяги газу у "Газпрому" і, незважаючи на курс на вступ до ЄС, відмовлялася приєднуватися до санкцій проти РФ за війну в Україні.

Представники "Студентського списку" запевняють, що не вводитимуть обмежень проти Москви та збережуть військовий нейтралітет країни. Однак головний редактор журналу "Росія в глобальній політиці" Федір Лук’янов провів пряму паралель із нещодавніми подіями в Будапешті та дав песимістичну оцінку перспективам Москви.

"У цьому сенсі угорський прецедент є досить показовим. І Росії нічого хорошого від цього чекати", - підсумував Лук’янов.

Видання звертає увагу й на ширший контекст. Сербія ризикує випасти з орбіти Москви одночасно з ослабленням російських позицій в інших регіонах, які Кремль традиційно вважав зоною своїх інтересів.

"Потенційна втрата Сербії на тлі ослаблення впливу РФ на Південному Кавказі та в Центральній Азії вже розцінюється політиками та ЗМІ в Москві як серйозний геополітичний провал Кремля", - пише The Japan Times.

Екс-президент Сербії Олександр Вучич / Фото: скріншот

Що Песков сказав про поразку Вучича та нову владу в Сербії

На тлі похмурих оцінок експертів офіційна Москва спробувала зберегти хорошу міну при поганій грі. Речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок, 26 жовтня, заявив, що Москва бере до відома підсумки голосування, а сам Вучич не йде з політики і перейде до опозиційного табору.

За даними російського пропагандистського агентства "Інтерфакс", Пєсков розраховує, що експрезидент і в новому статусі продовжить працювати над зближенням Белграда з Москвою. До переможців виборів кремлівський речник звернувся з більш обережним посланням, давши зрозуміти, що подальша лінія поведінки залежить не лише від російської сторони.

"Що стосується нової політичної сили, яка прийде до влади, ми висловлюємо надію, що її дії також будуть спрямовані на подальший розвиток відносин… Але, як відомо, для танго потрібні двоє", - прокоментував Пєсков.

Крім того, представник Кремля висловив сподівання, що нове сербське керівництво збереже курс на, як він висловився, конструктивну співпрацю з РФ. Пєсков наголошував, що таке партнерство відповідає насамперед інтересам самого Белграда.

"Співпраця з Росією в інтересах Сербії", "це вигідно насамперед Сербії", - стверджував кремлівський речник.

Що станеться з російськими шпигунами в Сербії після поразки Вучича

Поки Кремль публічно демонструє стриманість, зміна влади в Белграді може боляче вдарити по російським спецслужбам. Журналіст-розслідувач, засновник групи Bellingcat Христо Грозев у соцмережі X зазначив, що Вучич вкрай прихильно ставився до агентури Москви, а країна стала для СЗР та інших російських відомств головною базою в Європі.

За оцінкою Грозева, підсумки голосування позбавлять Росію цього плацдарму. Розслідувач назвав такий сценарій одним із найсерйозніших наслідків змін у Сербії.

"Одним із найсерйозніших наслідків перемоги студентів на виборах у Сербії стане те, що російській розвідці доведеться шукати нове притулок для сотень своїх шпигунів, які перебували в Сербії, користувалися підтримкою сербських спецслужб або навіть паспортами, виданими цією країною", - написав журналіст.

Окремо Грозев зупинився на постаті Олександра Вуліна, який за останнє десятиліття обіймав чимало міністерських посад у сербському уряді, зокрема очолював Міноборони та МВС. Розслідувач вважає цього політика надзвичайно близьким до російських силових структур.

"Особливо цікаво, яка доля чекає Олександра Вуліна, який до минулого року обіймав посаду віце-прем’єра. Фактично він був резидентом російської розвідки в Белграді, часто подорожував разом з оперативниками ФСБ і був нагороджений Путіним орденом Дружби в штаб-квартирі Служби зовнішньої розвідки Росії", - зазначив Грозев.

Хто стоїть за студентським рухом, що переміг Вучича в Сербії

Сам Вучич до останнього намагався дискредитувати силу, яка в підсумку усунула його від влади. Американський телеканал CNN нагадує, що сербський лідер називав кампанію студентів "керованою з-за кордону спробою усунути його з посади", однак ця риторика не допомогла йому втримати позиції після багаторічного домінування на політичній сцені.

"Хоча експрезидент раніше регулярно перегравав роздроблену опозицію Сербії, молодіжний рух, що не мав єдиного лідера, виявився серйозним супротивником, який похитнув його міцну владу після 14 років правління", - пише CNN.

"Студентський список" заснували студенти університетів, але жоден із них не балотувався. Кандидатами стали маловідомі фахівці, спортсмени, фермери та діячі мистецтва - такий підхід мав протиставити одноосібному правлінню Вучича ідею спільності та солідарності.

Під час кампанії активісти робили ставку на позапартійні зусилля щодо відновлення економіки та демократії в країні. Незважаючи на нападки у провладних ЗМІ, вони пересувалися країною на велосипедах і пішки, щоб достукатися до мешканців сільської місцевості - традиційних оплотів Вучича.

Журналісти CNN проводять паралель із нещодавнім голосуванням в Угорщині, де активність молодих виборців допомогла покласти край 16-річному правлінню Віктора Орбана та призвела до формування нового проєвропейського уряду.

"Ця подія, ймовірно, викличе резонанс і за межами Сербії, оскільки країни по всій Європі стикаються з гнівними протестами молоді та студентів", - зазначає CNN.

Зазначимо, 27 вересня президент Сербії Александар Вучич оголосив про відставку з посади глави держави, яку обіймав з 2017 року.

25 жовтня в Сербії відбулися позачергові парламентські вибори.

Згідно з прогнозом Центру вільних виборів і демократії (CeSID) та соціологічного агентства Ipsos, "Студентський список" набирає 52,9% голосів. "Об’єднана Сербія" експрезидента Александара Вучича набирає 38,8 % голосів.

Вучич визнав поразку.

"Остаточних результатів у нас поки що немає, але, судячи з вибірки… очевидно, що ми програли ці вибори. Переміг "Студентський список": вони отримають від 135 до 140 місць, а ми - 105, більше ніхто до парламенту не пройшов", - заявив він.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також за кордоном є багато філій. Окрім США, телекомпанія транслює свої програми через кабельну мережу також і в Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення у 212 інших країнах світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться понад 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

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