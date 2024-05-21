РФ накопичує війська біля Сумщини: в ISW розкрили плани окупантів

Угруповання ЗС РФ у Курській області налічує від 9 до 10 тисяч осіб.

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Окупанти накопичують сили на кордоні з Сумською областю / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Інформатор, deepstatemap

Російська окупаційна армія накопичує сили біля кордону Сумської області. Таким чином, країна-агресор хоче відтягнути підрозділи ЗСУ в цей район з інших напрямків фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 20 травня.

Аналітики зазначають, що навіть обмежена активність РФ на ділянках кордону може призвести до відтягування підрозділів Сил оборони України з інших ділянок фронту, передає ISW.

Заступник командира однієї з бригад ЗСУ, яка діє на півночі Харківської області заявив, що на Сумському напрямку окупанти накопичують війська. Серед них також є і "кадирівці". Однак ідеться про обмежений склад.

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Як повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець, угруповання ЗС РФ у Курській області налічує від 9 до 10 тисяч осіб. До угруповання входять:

3 недоукомплектованих мотострілецьких полки, у кожному з яких не вистачає 1-2 батальйонів;

8 мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів;

1 батальйон повітряно-десантних військ (ПДВ), перекинутих із різних частин, з'єднань і військових округів;

не менше 2 штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

На початку травня Машовець писав, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон ВДВ. Один із російських воєнкорів заявив, що в угруповання також входить ще один батальйон ВДВ, і стверджував, що в Курській області перебуває 3-й батальйон ВДВ 104-го полку ВДВ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Можливий наступ РФ на Сумщину

На Сумщині, де лінія кордону з Росією становить 564 км, зосереджено не більше 30 тисяч російських військовослужбовців. Російські війська діятимуть так само, як і на Харківщині: створюватимуть плацдарм для підтягування додаткових сил у разі потреби. Про це заявив військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Видання Reuters підтвердило, що окупанти нарощують свої сили біля кордону з Сумською областю, що може вказувати на підготовку РФ до великого наступу найближчими тижнями.

Водночас військовий експерт Іван Киричевський з Defence Express не вірить у масштабність російської операції на Сумщині. Він зазначив, що на Сумському напрямку РФ зосередила близько 10 тисяч окупантів, тоді як на Харківщині намагається наступати 30 тисяч, але не змогли навіть повністю зайти у Вовчанськ.

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