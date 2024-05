РФ накопичує війська біля Сумщини: в ISW розкрили плани окупантів

Російська окупаційна армія накопичує сили біля кордону Сумської області. Таким чином, країна-агресор хоче відтягнути підрозділи ЗСУ в цей район з інших напрямків фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 20 травня.

Аналітики зазначають, що навіть обмежена активність РФ на ділянках кордону може призвести до відтягування підрозділів Сил оборони України з інших ділянок фронту, передає ISW.

Заступник командира однієї з бригад ЗСУ, яка діє на півночі Харківської області заявив, що на Сумському напрямку окупанти накопичують війська. Серед них також є і "кадирівці". Однак ідеться про обмежений склад.

Як повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець, угруповання ЗС РФ у Курській області налічує від 9 до 10 тисяч осіб. До угруповання входять:

На початку травня Машовець писав, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон ВДВ. Один із російських воєнкорів заявив, що в угруповання також входить ще один батальйон ВДВ, і стверджував, що в Курській області перебуває 3-й батальйон ВДВ 104-го полку ВДВ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.