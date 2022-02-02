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У Путіна немає права вето у питанні вступу України в НАТО - Пентагон

2 лютого 2022, 06:35

Рішення приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу і України, заявив Джон Кірбі.

НАТО, Україна
У РФ немає права вето в питанні вступу країн до НАТО, заявили в Пентагоні / УНІАН

Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО. Будь-яке рішення щодо членства в Альянсі стосується конкретної держави і самого НАТО, повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, рішення України приєднатися до НАТО - це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу і України. Це рішення "має залежати від України, з ким вона себе асоціює".

Кірбі зазначив, що Україна продовжує проводити реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

"Це не той випадок, коли Путін (президент РФ, - ред.) має право вето. Це так не працює", - заявив він.

Кірбі також повідомив, що міністр оборони США Ллойд Остін в лютому відправиться в Європу, щоби зустрітися із союзниками по НАТО на тлі ескалації з боку Росії конфлікту з Україною.

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Під час робочої поїздки Остін візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 16-17 лютого, організованій Генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом.

Переговори США та Росії з безпеки

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікував два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО та нерозширення Альянсу на Схід.

10 січня в Женеві відбулися переговори США та Росії з безпеки. Вони тривали понад вісім годин.

Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не лише завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській та міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантій безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях щодо гарантій безпеки проігнорували російські заклопотаності.

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