"Нам від цього не легше": Лавров придумав нову причину, чому Україні не можна вступати до НАТО

Сергій Лавров заявив , що Києву не слід приєднуватися до НАТО / Reuters, УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Києву не слід приєднуватися до НАТО – нібито Україна до цього "не готова".

У чергові заяві Лавров натякнув, що при вступі до Альянсу Всі країни НАТО встануть на захист України, а це абсолютно не влаштовує Росію.

"Кожен раз виходить, що лінія, яку вони (НАТО - ред.) повинні обороняти, зсувається все східніше... зараз вона вже впритул підійшла до України. Цю країну теж хочуть туди затягнути", - заявив глава російського МЗС.

Також Лавров додав, що "всім зрозуміло, що Україна не готова і ніякого внеску у зміцнення безпеки НАТО не зробить".

читайте такожНАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн-учасниць різні погляди на постачання зброї - Столтенберг"Це реально підірве відносини з Російською Федерацією, оскільки стане грубим порушенням офіційного політичного зобов'язання, яке брали на себе президенти США та інших країн-членів Альянсу. Нехай себе втішають тим, що він "оборонний". Нам від цього не легше. Лінія оборони наблизилася вже впритул", - додав Лавров.

Раніше Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає, щоб Вашингтон гарантував неможливість вступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками переговорів Альянсу і Росії підкреслив, що військово-політичний блок Заходу не може піти на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Москви немає права вето на подальше розширення НАТО.