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У НАТО рік для рішення щодо України, у США до влади може прийти Трамп - Times

Андрій Ганчук
5 липня 2023, 15:12 оновлено 5 липня, 15:27
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Відправка в Україну експедиційних сил Північноатлантичного альянсу може стати найреалістичнішим сценарієм, вважає британський оглядач Роджер Боес.
У НАТО рік для рішення щодо України, у США до влади може прийти Трамп - Times
У випадку з інтеграцією України до НАТО потрібно забути про бюрократію і дипломатію - журналіст / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, Північноатлантичному альянсу потрібно запустити рішення про прискорений вступ України до колективного блоку безпеки Заходу. На рішення щодо євроатлантичної інтеграції є близько року, інакше потім до влади у США може прийти Дональд Трамп. Найбільш реалістичним сценарієм є відправка до України експедиційного корпусу.

У матеріалі Times оглядач Роджер Боес пише, що на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі країнам західного світу потрібно запустити механізм прискореного вступу України до НАТО. До того моменту в Україну потрібно відправити експедиційний корпус. У Заходу лише близько року на вирішення питання, потім при владі у США може опинитися Дональд Трамп.

На думку Боеса, в ситуації з прийняттям України до НАТО блоку слід забути про бюрократію, дипломатію і вирішити це питання. Приклад Фінляндії показав, що прийняття до Альянсу країни, яка повністю готова до вступу в блок, може тривати близько року.

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Також він додав, що серед можливостей для України обговорюються наступні опції: прискорене озброєння, двосторонній договір зі Штатами і відправка до країни міжнародного контингенту. Останній варіант залишається найкращим.

"Залишається варіант експедиційних сил. Під британським або польським командуванням, за підтримки США, ці сили, відправлені з ініціативи НАТО, додали б Україні сили в проміжку між запрошенням і прийомом. Вони повинні бути досить потужними, щоб служити засобом стримування", - підкреслив Роджер Боес.

Вступ України до НАТО

Раніше в західній пресі з'явилася інформація, згідно з якою обговорюється варіант прийняття України до НАТО в обхід Плану дій щодо членства в Альянсі. Пізніше президент США Джо Байден уточнив, що він поки що не згоден з такою ініціативою. На думку глави Білого дому, вимоги щодо вступу в блок повинні бути однаковими для всіх.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна поки що повинна самоствердитися в статусі сильної держави. Західний світ повинен цьому посприяти і на саміті у Вільнюсі ухвалити пакет допомоги для України.

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді заявив, що Росії вже слід просити Захід прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу. Країні-окупанту потрібно це зробити, оскільки вона занурюється в хаос і зацікавлена в безпеці своїх кордонів.

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