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"Майбутнє України - у НАТО": Столтенберг назвав умову інтеграції до Альянсу

Андрій Ганчук
19 червня 2023, 11:15 оновлено 19 червня, 11:21
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Замороження війни агресора Росії проти України не призведе до довгострокового миру, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Столтенберг, НАТО
Україна має затвердити свій статус сильної держави, перш ніж вступить до НАТО - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключовим завданням України на шляху вступу до НАТО на даний момент є самоствердження в якості сильної держави. Досягти мети допоможуть країни-союзники Альянсу, які ухвалять відповідний пакет заходів на липневому саміті у Вільнюсі. Києву потрібен стійкий мир, заморозка війни не посприяє подібному розвитку подій. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag він розповів про те, що Київ сам для себе повинен вирішити, які умови для досягнення миру будуть прийнятними. Мир повинен бути довгостроковим і справедливим, заморозка війни до цього не призведе.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але для того, щоб світ міг бути довгостроковим, він повинен бути справедливим", - зазначив Столтенберг.

"Майбутнє України - в НАТО"

За словами Столтенберга, для подальшого вступу до Альянсу Україні потрібно "самоствердитися в якості сильної держави". Країни-союзники допоможуть досягти цієї мети, шляхом пухвалення потрібного пакету заходів на липневому саміті блоку у Вільнюсі.

"Майбутнє України - в НАТО, але зараз пріоритетом для України є самоствердження як суверенної і незалежної держави — інакше немає можливості обговорювати членство", - вважає генеральний секретар організації.

Також він додав, що потрібно сформувати для України надійні механізми захисту, щоб не допустити нападу Росії в майбутньому.

"Ми повинні забезпечити, щоб, коли ця війна закінчиться, існували надійні механізми безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і знову напасти, а цикл російської агресії розірвався", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Дивіться відео, в якому розповіли, що обіцяють Україні на саміті НАТО у Вільнюсі:

Вступ України до НАТО

Раніше американське видання Axios повідомило, що президент США Джо Байден підтримує ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, згідно з якою Захід може схвалити вступ України до НАТО без виконання Плану дій щодо членства в Альянсі. Таке рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що, дійсно, на Заході є сигнали, що вказують на можливе схвалення євроатлантичної інтеграції України за спрощеною схемою. Він підтримав таку ініціативу.

Президент США Джо Байден пізніше сказав, що ЗСУ вже відповідають стандартам НАТО, однак він поки що не підтримує вступ України до Альянсу без ПДЧ. За його словами, вимоги для всіх повинні бути єдиними.

Інші новини:

НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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