На думку Зеленського, саме президент США -сце та людина, яка ухвалює рішення щодо того, буде Україна в НАТО, чи ні.

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Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський закликав главу Білого дому Джо Байдена негайно запросити Україну в НАТО. Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN, повна версія якого ще не опублікована.

"Він - за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення в НАТО – ред.), це дуже важливо", - сказав Зеленський.

На думку українського лідера, саме президент США - це та людина, яка ухвалює рішення щодо того, буде Україна в НАТО, чи ні.

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Зеленський також зазначив, що він розуміє, що в реальності Україна не зможе вступити в альянс, поки йде війна — але запрошення буде дуже важливим сигналом і стимулом для українських солдатів.

"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", – заявив президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі

З 11 по 12 липня в столиці Литви відбудеться саміт НАТО. Відомо, що його відвідає Джо Байден. Якщо Україна отримає офіційне запрошення в НАТО, то, ймовірно, це відбудеться на саміті у Вільнюсі.

Президент Володимир Зеленський планує особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі, але це залежить від того, чи отримає Україна задовільний результат від цього. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що під час літнього саміту НАТО у Вільнюсі питання України буде на порядку денному. Столтенбрег зазначив, що ця програма допоможе Україні перейти від радянських стандартів до сучасного "натовського" типу озброєння. Крім того, члени НАТО на літньому саміті мають намір обговорити питання посилення оборони країн-членів Альянсу. Зокрема, йтиметься про збільшення бюджетів на оборону.

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