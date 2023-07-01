Зеленський - НАТО: прийміть Україну до Альянсу, треба поставити Путіна на місце

Вступ до Північноатлантичного альянсу - головна гарантія безпеки для України, нічого іншого Києву не потрібно, сказав президент Володимир Зеленський.

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Важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмося тебе - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Вступ України до НАТО стало б важливим сигналом того, що ніхто не боїться країни-агресора Росію і поставило б директора Кремля Володимира Путіна на місце. Тоді він програє. Києву не потрібні інші гарантії безпеки, крім євроатлантичної інтеграції. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом він розповів про те, що Україна в НАТО стане важливим сигналом як для Росії, так і для Путіна.

"Важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмося тебе. І членство України в НАТО - це одна з відповідей, яка фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. І він буде на самоті і точно програє", - сказав Зеленський.

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За словами глави держави, тому Україна хотіла б, щоб на липневому саміті у Вільнюсі було ухвалено рішення про запрошення країни вступити до Альянсу.

"І тому саме такий сигнал конкурентний хотілося б мати, мати запрошення у Вільнюсі. Мати щось чітке. Я людина конкретна і хотілося б, щоб на тій стороні союзників також були дуже конкретні люди", - пояснив президент.

Також він додав, що НАТО – головна гарантія безпеки України і альтернативи Київ не цікавлять.

"Ми не погоджуємося на будь-які гарантії безпеки, якщо нам пропонують це як альтернативу союзу безпеки. Ми кажемо, що ці гарантії важливо мати, поки ми не є членами НАТО", - підкреслив Володимир Зеленський.

Вступ України до НАТО

Західні ЗМІ писали, що може бути розглянутий сценарій, згідно з яким Україну приймуть до НАТО в обхід Плану дій щодо членства в Альянсі. Однак пізніше президент США Джо Байден сказав, що поки не підтримує таку ініціативу. На його думку, вимоги для вступу до блоку повинні бути єдиними для всіх.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна поки що повинна самоствердитися в якості сильної держави. Західний світ у цьому допоможе – Альянс на липневому саміті у Вільнюсі має ухвалити пакет допомоги для України.

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді сказав, що вже Росія повинна просити Захід, щоб Україну прийняли до НАТО. Державі-окупанту це потрібно, оскільки вона занурюється в хаос і як ніхто зацікавлена в безпеці на своїх кордонах.

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