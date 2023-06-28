Ні заморозці війни, НАТО і бункер Путіна: головні заяви Зеленського в Раді

Перемога України у війні – звільнення всіх своїх територій і вихід на кордони 1991 року, сказав президент Володимир Зеленський у своїй заяві.

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Україна має вступити до Євросоюзу та НАТО - Зеленський / скріншот YouTube

Україні треба ухвалити доктрину, в якій буде визначено, що держава повинна вступити до Євросоюзу і НАТО, а перемога у війні з країною-агресором Росією означатиме вихід на кордони 1991 року. Київ не зацікавлений у заморожуванні війни з Москвою і дотримується своєї формули миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу у Верховній Раді у середу, 28 червня, на День Конституції України, гарант запропонував ідею доктрини для України. Першим пунктом стане перемога над країною-окупантом Росією і відновлення територіальної цілісності.

"Коли говоримо про перемогу України в цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно. Перемога України - це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Ніякої частини України ми не залишимо ворогові", - зазначив президент.

За його словами, перемога України у війні повинна передбачати витіснення з територій російських окупантів, повернення громадян, які потрапили в полон або були силою депортовані і відсутність будь-яких обмежень суверенних прав держави.

Гарант зазначив, що українці повинні самі ухвалювати рішення щодо майбутнього своєї країни, яка, очевидно, матиме намір вступити до ЄС і НАТО.

"Україна сама буде вибирати альянси для себе і свого майбутнього. Очевидно до ЄС, очевидно до НАТО. Ми повинні усвідомлювати, що шлях до головного, до нашої перемоги - важкий. Зараз ще поки що ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але має бути національна згода щодо визначення нашої перемоги", - зазначив Зеленський.

Україна не погодиться із замороженою війною

Глава держави акцентував увагу на тому, що Україна ніколи не піде на заморозку війни з агресором Росією. Київ дотримується своєї власної формули миру.

"Україна ніколи не погодиться на жоден з варіантів замороженого конфлікту. Жоден. Навпаки, Україна розповість про нашу формулу миру всім іншим народам світу, які прагнуть до справжнього миру", - сказав він.

Росія повинна просити Захід, щоб Україну взяли до НАТО

На думку президента, саме Росія, яка входить в період змов і системної слабкості, повинна просити Захід прийняти Україну до НАТО. Росія потрапила в турбулентність і змушена буде турбуватися про свою безпеку, і рішення щодо України в Альянсі цьому посприяє.

"Для Росії зараз було б правильно просити, щоб Україну прийняли до НАТО, тому що члени НАТО обороняються, не знищують. Держави НАТО захищають народи, а не кидаються на сусідів, щоб знищити їхнє майбутнє. Росія як агресор знає це краще за інших. Росія, яка входить в епоху змов і системної слабкості як ніхто зацікавлена в безпеці на своїх міжнародно визнаних кордонах, тому Росія також зацікавлена в Україні в НАТО. Цього може комусь бути не видно тільки з московських або валдайських бункерів (очевидно, тут президент згадав про директора Кремля Путіна, - ред.)", - підкреслив Володимир Зеленський.

Дивіться повну версію виступу Зеленського в Раді на День Конституції:

Вступ України до НАТО

Американське видання Axios раніше повідомило про те, що президент США Байден підтримує ініціативу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка передбачає схвалення Заходом вступу України до Північноатлантичного альянсу без виконання Плану дій щодо членства в блоці. Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив, що, дійсно, є сигнали про дискусії щодо спрощеного вступу України до НАТО. Сам Пісторіус таку ідею підтримав.

Пізніше президент Штатів Джо Байден заявив, що ЗСУ вже відповідають стандартам НАТО. Однак наразі він не підтримує вступ України до Альянсу без виконання умов ПДЧ. На думку Байдена, правила євроатлантичної інтеграції повинні бути єдиними для всіх.

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