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Байден передумав спрощувати вимоги для вступу України до НАТО

Юлія Куришко
17 июня 2023, 19:37 обновлено 17 июня, 19:47
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Водночас Байден визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО.
Байден передумав спрощувати вимоги для вступу України до НАТО
Байден не буде спрощувати вимоги для вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО.

На запитання, чи спростить він умови вступу України в НАТО, Байден відповів: "Ні. Тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це". Про це він сказав журналістам, передає CNN.

Також Джо Байден визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою.

Дивіться відео про те, як НАТО виводить взаємини з Україною на новий рівень:

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що напередодні Байден підтримав спрощений вступ України до НАТО. Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо того, що Україна одного разу стане членом Альянсу.

Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу. Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше".

Україну будуть готові прийняти до НАТО. Майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі, країни Заходу солідарні з Києвом і продовжать демонструвати свою підтримку, сказав Єнс Столтенберг.

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