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Шольц назвав незмінну умову членства України в НАТО

Аліна Дембіцька
2 липня 2023, 23:16 оновлено 2 липня, 23:16
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ФРН є однією з ключових країн, які мають опрацювати всі гарантії безпеки для української держави, підкреслив Шольц.
Шольц, НАТО
Шольц назвав умову членства України в НАТО / Коллж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав важливу умову вступу України до НАТО. Для того, щоб наша країна могла стати членом Альянсу, потрібно завершити війну з країною-агресоркою Росією. Про це Шольц сказав в інтерв'ю телеканалу ARD.

Як зауважив очільник німецького уряду, ФРН є однією з ключових країн, які мають опрацювати всі гарантії безпеки для української держави.

"Попри ці застереження, говорити про вступ України до НАТО можна лише після припинення всіх територіальних суперечок", - наголосив Шольц.

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Федеральний канцлер підкреслив, що ця умова є обов'язковою та незмінною.

Членство України в НАТО

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні поточного року.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, до перемоги над агресором Росією немає сенсу обговорювати перспективи євроатлантичної інтеграції української держави. В рамках липневого саміту у Вільнюсі держави можуть ухвалити широку програму допомоги Україні.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

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