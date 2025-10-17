Рус
"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"

Христина Трохимчук
17 жовтня 2025, 12:53
101
Денисенко заінтригувала участю у шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком.
Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк
Наталка Денисенко та Тарас Цимбалюк показались на "Холостяку" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтесь:

  • Наталка Денисенко з'явилась у обіймах Тараса Цимбалюка
  • Що акторка робила на шоу "Холостяк"

Відома українська акторка Наталія Денисенко заінтригувала прихильників несподіваною заявою — вона теж взяла участь у новому сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Головним героєм цьогоріч став її колега, актор Тарас Цимбалюк, з яким Наталії неодноразово приписували роман.

У своєму Instagram зірка поділилася зворушливим фото з Тарасом, зробленим під час зйомок проєкту. На світлині актори ніжно обіймаються, а Цимбалюк лагідно притулився щокою до маківки колеги. Обоє постали у світлих, гармонійних образах.

"Сьогодні прем'єра 14 сезону "Холостяка" з нашим Тарасом Цимбалюком. Відкрию вам секрет — у цьому шоу я також беру участь", — заінтригувала Денисенко.

Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк
Наталка Денисенко пояснила, що робила з Тарасом Цимбалюком на зйомках / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Акторка розповіла, що прийшла на проєкт не як учасниця, а як ведуча "Бекстейджу з Наталкою Денисенко".

"Саме я мала можливість приїжджати у будинок до дівчат, на побачення та дізнаватися такі секрети і такі закадрові історії, яких ви не побачите в основному шоу", — анонсувала Денисенко.

Холостяк 14 — що відомо про реаліті

Прем'єра чотирнадцятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ запланована на 17 жовтня 2025 року. Головним героєм проєкту став відомий український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк, відомий завдяки ролям у популярних серіалах, зокрема "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна".

Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" та український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати прихильників перед прем'єрою шоу та наважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору та зробив це прямо у готельному номері.

Також український відомий режисер Олексій Комаровський відреагував на чутки про те, що в нього роман з акторкою Наталкою Денисенко, яка нещодавно розлучилася з чоловіком. Олексій зазначив, що з Наталкою його пов'язують тільки робочі та дружні стосунки.

Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Наталка Денисенко Тарас Цимбалюк
