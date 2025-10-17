"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"

Ви дізнаєтесь:
- Наталка Денисенко з'явилась у обіймах Тараса Цимбалюка
- Що акторка робила на шоу "Холостяк"
Відома українська акторка Наталія Денисенко заінтригувала прихильників несподіваною заявою — вона теж взяла участь у новому сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Головним героєм цьогоріч став її колега, актор Тарас Цимбалюк, з яким Наталії неодноразово приписували роман.
У своєму Instagram зірка поділилася зворушливим фото з Тарасом, зробленим під час зйомок проєкту. На світлині актори ніжно обіймаються, а Цимбалюк лагідно притулився щокою до маківки колеги. Обоє постали у світлих, гармонійних образах.
"Сьогодні прем'єра 14 сезону "Холостяка" з нашим Тарасом Цимбалюком. Відкрию вам секрет — у цьому шоу я також беру участь", — заінтригувала Денисенко.
Акторка розповіла, що прийшла на проєкт не як учасниця, а як ведуча "Бекстейджу з Наталкою Денисенко".
"Саме я мала можливість приїжджати у будинок до дівчат, на побачення та дізнаватися такі секрети і такі закадрові історії, яких ви не побачите в основному шоу", — анонсувала Денисенко.
Холостяк 14 — що відомо про реаліті
Прем'єра чотирнадцятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ запланована на 17 жовтня 2025 року. Головним героєм проєкту став відомий український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк, відомий завдяки ролям у популярних серіалах, зокрема "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна".
Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
