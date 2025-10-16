Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Про що йдеться у матеріалі:
В Україні стартувала справжня "лимонна лихоманка" — масштабна акція від monobank, яку оголосив співзасновник банку Олег Гороховський, присвячена 10-мільйонному клієнту сервісу. Про це він повідомив у Telegram.
"З цього приводу ми починаємо шабаш… Одразу попереджаю, якщо ви це почнете, ви вже не зможете зупинитися", — написав Гороховський, натякаючи на вірусність ігрової механіки.
Лимони monobank – що відомо
За словами Гороховського, акцію запустили, щойно кількість клієнтів monobank досягла позначки у 10 мільйонів. Користувачам запропонували шукати лимони у застосунку — вони розкидані у різних розділах.
"На честь 10 мільйонів оголошуємо полювання на лимони! Шукайте їх по всьому монобанку — правила дуже прості", — зазначив співзасновник банку.
Умови акції лимони monobank
Згідно з правилами, хто збере 10 лимонів, бере участь у розіграші 50 iPhone 17 і отримує унікальний скін на згадку. Для дитячих карток передбачено окремий бонус — 1000 банок шоколадних монет.
"Хто збере аж 50 лимонів — змагається за 1 000 000 гривень", — уточнив Гороховський.
Як знайти 51 лимон monobank
А найголовніша інтрига акції — це 51-й міфічний лимон, який, за словами Гороховського, "десь на маркеті, але я не перевіряв".
Знайти цей лимон означає виграти BMW 3 Series, а для дітей — поїздку до Діснейленду для переможця та чотирьох друзів.
Як знайти лимони monobank підказки
Акція виявилася настільки популярною, що застосунок monobank тимчасово не витримав навантаження.
"Понад один мільйон клієнтів знайшли хоча б один лимон! Це просто вірус. Навантаження на всі комплекси зросло у 7 разів", — повідомив Гороховський.
Через це банк вирішив додати ще 50 iPhone Air до розіграшу, щоб віддячити користувачам за терпіння.
Також Гороховський пообіцяв дві підказки, які допоможуть знайти BMW.
"Завтра об 11:00 перша підказка — без неї знайти BMW майже неможливо", - вказав він.
Коли будуть розігрувати призи monobank
Розіграш iPhone 17 відбудеться 20 жовтня у Telegram-каналі Гороховського, а розіграш мільйона гривень — 21 жовтня у прямому ефірі Instagram партнера банку Михайла Рогальського.
"Готувались, готувались — і ви знову перевершили всі очікування. Люблю вас і дякую кожному, хто з нами ", — підсумував Гороховський.
Меми про лимони monobank
Тим часом на фоні популярності лимонного тренду, мережа почала засипатись тонами мемів та приколів пов’язаних з акцією від monobank.
Що таке Monobank?
Monobank (укр. монобанк) — український необанк, що обслуговує понад 7 млн клієнтів. Посідає № 2 в Google Play та № 2 в App Store серед найпопулярніших фінансових застосунків України. Показник щоденно активних користувачів сягає 1,3 млн.
Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. 2018 року був визнаним найкращим українським FinTech-стартапом за версією PaySpace Magazine Awards і "Необанком року" від FinAwards, пише Вікіпедія.
