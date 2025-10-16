Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Акція від monobank перетворила пошук віртуальних лимонів на національне полювання з призами у вигляді iPhone, мільйона гривень і навіть BMW.

Як знайти всі 50 лимонів monobank - де шукати 51 лимон монобанк / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

В Україні стартувала справжня "лимонна лихоманка" — масштабна акція від monobank, яку оголосив співзасновник банку Олег Гороховський, присвячена 10-мільйонному клієнту сервісу. Про це він повідомив у Telegram.

"З цього приводу ми починаємо шабаш… Одразу попереджаю, якщо ви це почнете, ви вже не зможете зупинитися", — написав Гороховський, натякаючи на вірусність ігрової механіки.

Лимони monobank – що відомо

За словами Гороховського, акцію запустили, щойно кількість клієнтів monobank досягла позначки у 10 мільйонів. Користувачам запропонували шукати лимони у застосунку — вони розкидані у різних розділах.

"На честь 10 мільйонів оголошуємо полювання на лимони! Шукайте їх по всьому монобанку — правила дуже прості", — зазначив співзасновник банку.

Умови акції лимони monobank

Згідно з правилами, хто збере 10 лимонів, бере участь у розіграші 50 iPhone 17 і отримує унікальний скін на згадку. Для дитячих карток передбачено окремий бонус — 1000 банок шоколадних монет.

"Хто збере аж 50 лимонів — змагається за 1 000 000 гривень", — уточнив Гороховський.

Як знайти 51 лимон monobank

А найголовніша інтрига акції — це 51-й міфічний лимон, який, за словами Гороховського, "десь на маркеті, але я не перевіряв".

Знайти цей лимон означає виграти BMW 3 Series, а для дітей — поїздку до Діснейленду для переможця та чотирьох друзів.

Як знайти лимони monobank підказки

Акція виявилася настільки популярною, що застосунок monobank тимчасово не витримав навантаження.

"Понад один мільйон клієнтів знайшли хоча б один лимон! Це просто вірус. Навантаження на всі комплекси зросло у 7 разів", — повідомив Гороховський.

Через це банк вирішив додати ще 50 iPhone Air до розіграшу, щоб віддячити користувачам за терпіння.

Також Гороховський пообіцяв дві підказки, які допоможуть знайти BMW.

"Завтра об 11:00 перша підказка — без неї знайти BMW майже неможливо", - вказав він.

Коли будуть розігрувати призи monobank

Розіграш iPhone 17 відбудеться 20 жовтня у Telegram-каналі Гороховського, а розіграш мільйона гривень — 21 жовтня у прямому ефірі Instagram партнера банку Михайла Рогальського.

"Готувались, готувались — і ви знову перевершили всі очікування. Люблю вас і дякую кожному, хто з нами ", — підсумував Гороховський.

Меми про лимони monobank

Тим часом на фоні популярності лимонного тренду, мережа почала засипатись тонами мемів та приколів пов’язаних з акцією від monobank.

Монобанк - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відома українська блогерка Ксюша Манекен стала жертвою шахрайства — з її ФОП-рахунку в Monobank зникло понад шість мільйонів гривень. Про інцидент вона повідомила у своєму Instagram.

Тим часом Monobank оголосив нову пропозицію для компаній. Банк пропонує повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам — зарплат, лікарняних і стипендій. Як зазначив співзасновник банку Олег Гороховський, кешбек нараховується 1 числа кожного місяця за результатами попереднього, без ліміту на максимальну суму

Що таке Monobank? Monobank (укр. монобанк) — український необанк, що обслуговує понад 7 млн клієнтів. Посідає № 2 в Google Play та № 2 в App Store серед найпопулярніших фінансових застосунків України. Показник щоденно активних користувачів сягає 1,3 млн. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. 2018 року був визнаним найкращим українським FinTech-стартапом за версією PaySpace Magazine Awards і "Необанком року" від FinAwards, пише Вікіпедія.

